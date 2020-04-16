Как оконные прохиндеи обманывают барнаульских пенсионеров с помощью «волшебного» слова

В Барнауле активизировались «специалисты», которые обдирают стариков, пользуясь их доверчивостью. Они показывают «трюк» с падающим окном и убеждают выкладывать за ненужный ремонт круглые суммы. Истории двух барнаульских пенсионерок, которые попались на их удочку, — в материале altapress.ru.

«Выпало окно»

Житель Барнаула Никита рассказал, что в начале этого года жертвой недобросовестных оконщиков стала его бабушка. Пенсионерке позвонили и предложили бесплатно провести проверку пластиковых окон.

Никита, по его словам, предупреждал бабушку о том, что такие обманщики существуют. Советовал не брать трубку, когда звонят с незнакомого номера, а если взяла — не соглашаться ни на что. Пенсионерка объяснила ему, что сотрудник фирмы показался ей порядочным человеком — его речь была грамотной и спокойной.

Сотрудники компании, которые пришли к пожилой женщине домой, сделали вид, что при проверке одно из окон выпало на них. Второе они сняли сами и отказались ставить обратно. Пенсионерке показали сломанные детали и объяснили, что в следующий раз окно упадет на нее — но они не могут этого допустить.

Пластиковые окна. Анна Зайкова.

По их словам, для ремонта немецких окон требуются дорогостоящие детали, которые надо заказывать специально. Но бабушке повезло — у них на складе такие есть. Стоимость установки «впечатлила» — 200 тыс. рублей.

«Бабушка взяла свои „похоронные“ деньги и отдала им. Эти деятели даже сделали скидку — 20 тыс. рублей. Взяли 80 тыс. рублей и выписали квитанцию, а 100 тыс. рублей забрали просто так», — объясняет Никита.

«Пенсионеры в опасности»

После того как сотрудники фирмы уехали, пенсионерка испугалась и позвонила внуку. «Я постоянно мою окна в квартире у бабушки и заметил, что вся старая фурнитура осталась на месте. Поменяли только приточный клапан и стопор с крючком. По факту все это стоит около 400 рублей», — рассказывает Никита.

Офис. CCO.

Мужчина поехал в фирму по установке окон, чтобы решить вопрос мирным путем. «Меня удивило, что офис практически пустой — стол, ступ, несколько папок с документами. Все для того, чтобы собраться за несколько минут и „свалить“. У них не было даже каталогов с окнами. Я попытался поговорить с ними, но слушать меня отказались», — объяснил он.

Мужчина написал заявление в полицию. Но там объяснили, что оснований для того, чтобы «закрыть» оконщиков, недостаточно.

После этого Никите позвонил директор фирмы и предложил вернуть деньги, если тот заберет заявление из полиции. «Получилось так, что я помог своей бабушке, но остальные пенсионеры по-прежнему могут лишиться средств», — с грустью заключил мужчина.

«Сломал одну деталь»

В похожую историю попала бабушка жительницы Барнаула Алины. Пенсионерке позвонили из компании по установке окон и предложили провести бесплатную профилактику — она, не раздумывая, согласилась.

По словам Алины, сотрудник фирмы «Континенталь» Никита сказал, что фурнитура на балконной двери пришла в негодность. Поэтому он снял ее с петель и предложил отремонтировать за 26 тыс. рублей. Таких денег у пенсионерки не оказалось, и он снизил цену до 19 тыс.

Пластиковые окна. Анна Зайкова.

«После того как оконщик уехал за инструментами и фурнитурой, бабушка позвонила мне. К ней на помощь поехал мой папа. Он увидел, что сотрудник фирмы не только снял балконную дверь, но и специально сломал одну деталь», — рассказывает Алина.

Девушка позвонила по номеру оконщика, чтобы узнать подробности «мутного» визита. После чего предприимчивого молодого человека больше никто не видел. «Мой папа узнал, что стоимость детали, за которую требовали 26 тыс. рублей, на деле стоит 350 рублей», — объяснила Алина.

«Всё — слухи»

Корреспондент altapress.ru позвонил по номеру телефона, который оставил сотрудник фирмы «Континенталь» Никита. Выяснилось, что молодой человек по-прежнему оказывает услуги по установке и ремонту окон.

Окно. CCO.

Так, к примеру, стоимость консультации и замена «обычной фурнитуры на австрийскую» стоит от 10 тыс. рублей.

«Я предоставляю копию своего паспорта, договор с клиентом заключается в двух вариантах. Мошенники так поступают? Все истории про меня — слухи», — попытался опровергнуть все сомнения он.

«Гипнотическое слово»

Управляющий партнер компании «Юрисдело» Сергей Сандаковский объяснил, что чаще всего жертвой оконщиков становятся пенсионеры, а также одинокие люди в возрасте, которые не интересуются тем, что происходит в мире.

Пластиковые окна. Анна Зайкова.

По словам юриста, первый признак того, что звонят обманщики, — напористая речь исполнителя услуг. Человек подробно описывает важность проверки окон, а также «ужас» последствий. Второй — постоянное упоминание гипнотического волшебного слова «бесплатно».

Распознать подвох можно уже на стадии телефонного разговора. У оператора следует выяснить детали проверки, название фирмы, имя директора. А также выяснить, откуда они узнали номер телефона клиента.

Офис. CCO.

Перед заключением договора Сергей Сандаковский рекомендует посоветоваться с близкими, а также изучить все документы и подписывать их только после внимательного прочтения.

В случае если человек попался на удочку проходимцев, следует написать заявление в правоохранительные органы.