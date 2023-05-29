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Как оперативно получить квитанцию на оплату коммунальных услуг

Нужна квитанция на оплату электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт» или коммунальных услуг его партнёров? Быстро и легко скачать онлайн-документ можно на официальном сайте энергокомпании.

Как оперативно получить квитанцию на оплату коммунальных услуг.
Как оперативно получить квитанцию на оплату коммунальных услуг.
Фото предоставлено компанией Алтайэнергосбыт.

Сервис «Онлайн-счета на оплату коммунальных услуг» доступен круглосуточно. Для получения квитанции за предыдущие месяцы достаточно выбрать поставщика услуг, указать лицевой счёт и контактный телефон.

Список организаций Алтайского края, чьи счета можно скачать онлайн на сайте https://altaiensb.ru/:

  • АО «Алтайэнергосбыт»;
  • МУП «Волчихинские коммунальные системы» (вода, тепло);
  • МУП «Коммунальщик», Славгород;
  • МУП «МОКХ», Ключевский район;
  • МУП «Райтоп» (вода, тепло), Благовещенский район;
  • МУП «Тепловодснаб», Табунский район;
  • МУП «Третьяковский коммунальщик» (вода, тепло);
  • МУП «Энергетик» (вода, тепло), Бийский район;
  • ООО «Газпром газораспределение Барнаул»;
  • ООО «Диалог», Камень-на-Оби;
  • ООО «Коммунальщик», Яровое;
  • ООО «Родник», Алейск;
  • ООО «Эко-Гарант», Заринск.
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