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Как организовать процесс погрузки и разгрузки контейнера или вагона?

Срочно требуются крепкие и опытные работники, которым по плечу разгрузка вагонов или контейнеров? Обращайтесь в компанию Грузар, они в кратчайшие сроки направят к вам необходимое количество опытных грузчиков. Стоит отметить, что разгрузка имеет свои особенности, которые также следует учитывать во время погрузочно-разгрузочных работ.

Вагоны.
Вагоны.
Архив компании «Грузар»

Разгрузка контейнеров в Киеве от профессионалов Грузар.

Виды и типы грузовых вагонов

Все без исключения железнодорожные вагоны непассажирского назначения делаться по следующим основным характеристикам: грузоподъемность, объем, назначение (тип перевозимых грузов), площадь. В соответствии с вышеупомянутыми характеристиками, бывают следующие конструкции вагонов:

  • Крытые — универсальный вариант. В них перевозится практически что угодно: автотранспорт, скот, сталь, бумага, продукты питания этот список можно продолжать до бесконечности;
  • Для поддержания температурного режима — это рефрижераторы, ледники, термосы. Каждый из них подходит под конкретный вид груза: скоропортящиеся продукты, медикаменты, мороженное мясо и рыба;
  • Полувагоны — как правило данная конструкция применяется для насыпных грузов. Разгрузка вагонов такого класса обычно осуществляется посредством крана с ковшом;
  • Транспортеры — представляет собой плоскую платформу на которой размещается крупногабаритная техника и другие похожие по размерам грузы;
  • Цистерны — главный способ перевозки жидкостей, нефтепродуктов и различных горючих веществ;
  • Думпкары — оснащены откидным кузовом самосвалом для быстро выгрузки сыпучего груза;
  • Хоппер — саморазгружающаяся конструкция бункерного типа с люком в днище.

Разгрузка вагонов, не смотря на кажущуюся простоту, требует наличия определенных навыков, техники и хорошей физической формы. Это позволяет максимально эффективно построить рабочий процесс и осуществлять работу в максимальной сжатые сроки.

Правила погрузки и разгрузки

Специфика погрузочно-разгрузочных работ во многом зависит от особенностей конструкции. Крытый кузов, к примеру, используется для твердых грузов, часто укомплектованных в виде упаковок, ящиков, а также паллет. С ними лучше всего работать с помощью специально техники вроде вилочных погрузчиков.

В свою очередь, полувагоны обычно засыпают сверху с помощью конвейера или же экскаватора. Их выгрузка происходит через люки в нижней части конструкции.

Все тоже самое справедливо и для хопперов.

Что касается платформ, то здесь попросту не обойтись без кранов, ведь на них доставляются самые большие и тяжелые грузы.

Цистерны опустошают с помощью специальных насосов, которые подсоединяются к ее запорному клапану.

Проще всего с думпкарами, ведь они работают по принципу самосвала. Компания Грузар работает с любыми и грузами и с вагонами любой конструкции. Вы можете заказать наши услуги в любое удобное для себя время. Мы работаем во время праздников, на выходных и поздней ночью.

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