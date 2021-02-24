Как организовать процесс погрузки и разгрузки контейнера или вагона?

Срочно требуются крепкие и опытные работники, которым по плечу разгрузка вагонов или контейнеров? Обращайтесь в компанию Грузар, они в кратчайшие сроки направят к вам необходимое количество опытных грузчиков. Стоит отметить, что разгрузка имеет свои особенности, которые также следует учитывать во время погрузочно-разгрузочных работ.

Разгрузка контейнеров в Киеве от профессионалов Грузар.

Виды и типы грузовых вагонов

Все без исключения железнодорожные вагоны непассажирского назначения делаться по следующим основным характеристикам: грузоподъемность, объем, назначение (тип перевозимых грузов), площадь. В соответствии с вышеупомянутыми характеристиками, бывают следующие конструкции вагонов:

Крытые — универсальный вариант. В них перевозится практически что угодно: автотранспорт , скот , сталь , бумага , продукты питания этот список можно продолжать до бесконечности;

— универсальный вариант. В них перевозится практически что угодно: автотранспорт скот сталь бумага продукты питания этот список можно продолжать до бесконечности; Для поддержания температурного режима — это рефрижераторы , ледники , термосы. Каждый из них подходит под конкретный вид груза: скоропортящиеся продукты , медикаменты , мороженное мясо и рыба;

— это рефрижераторы ледники термосы. Каждый из них подходит под конкретный вид груза: скоропортящиеся продукты медикаменты мороженное мясо и рыба; Полувагоны — как правило данная конструкция применяется для насыпных грузов. Разгрузка вагонов такого класса обычно осуществляется посредством крана с ковшом;

— как правило данная конструкция применяется для насыпных грузов. Разгрузка вагонов такого класса обычно осуществляется посредством крана с ковшом; Транспортеры — представляет собой плоскую платформу на которой размещается крупногабаритная техника и другие похожие по размерам грузы;

— представляет собой плоскую платформу на которой размещается крупногабаритная техника и другие похожие по размерам грузы; Цистерны — главный способ перевозки жидкостей , нефтепродуктов и различных горючих веществ;

— главный способ перевозки жидкостей нефтепродуктов и различных горючих веществ; Думпкары — оснащены откидным кузовом самосвалом для быстро выгрузки сыпучего груза;

— оснащены откидным кузовом самосвалом для быстро выгрузки сыпучего груза; Хоппер — саморазгружающаяся конструкция бункерного типа с люком в днище.

Разгрузка вагонов, не смотря на кажущуюся простоту, требует наличия определенных навыков, техники и хорошей физической формы. Это позволяет максимально эффективно построить рабочий процесс и осуществлять работу в максимальной сжатые сроки.

Правила погрузки и разгрузки

Специфика погрузочно-разгрузочных работ во многом зависит от особенностей конструкции. Крытый кузов, к примеру, используется для твердых грузов, часто укомплектованных в виде упаковок, ящиков, а также паллет. С ними лучше всего работать с помощью специально техники вроде вилочных погрузчиков.

В свою очередь, полувагоны обычно засыпают сверху с помощью конвейера или же экскаватора. Их выгрузка происходит через люки в нижней части конструкции.

Все тоже самое справедливо и для хопперов.

Что касается платформ, то здесь попросту не обойтись без кранов, ведь на них доставляются самые большие и тяжелые грузы.

Цистерны опустошают с помощью специальных насосов, которые подсоединяются к ее запорному клапану.

Проще всего с думпкарами, ведь они работают по принципу самосвала. Компания Грузар работает с любыми и грузами и с вагонами любой конструкции. Вы можете заказать наши услуги в любое удобное для себя время. Мы работаем во время праздников, на выходных и поздней ночью.