Как организовать процесс погрузки и разгрузки контейнера или вагона?

Разгрузка контейнеров в Киеве от профессионалов Грузар.
Виды и типы грузовых вагонов
Все без исключения железнодорожные вагоны непассажирского назначения делаться по следующим основным характеристикам: грузоподъемность, объем, назначение (тип перевозимых грузов), площадь. В соответствии с вышеупомянутыми характеристиками, бывают следующие конструкции вагонов:
- Крытые — универсальный вариант. В них перевозится практически что угодно: автотранспорт, скот, сталь, бумага, продукты питания этот список можно продолжать до бесконечности;
- Для поддержания температурного режима — это рефрижераторы, ледники, термосы. Каждый из них подходит под конкретный вид груза: скоропортящиеся продукты, медикаменты, мороженное мясо и рыба;
- Полувагоны — как правило данная конструкция применяется для насыпных грузов. Разгрузка вагонов такого класса обычно осуществляется посредством крана с ковшом;
- Транспортеры — представляет собой плоскую платформу на которой размещается крупногабаритная техника и другие похожие по размерам грузы;
- Цистерны — главный способ перевозки жидкостей, нефтепродуктов и различных горючих веществ;
- Думпкары — оснащены откидным кузовом самосвалом для быстро выгрузки сыпучего груза;
- Хоппер — саморазгружающаяся конструкция бункерного типа с люком в днище.
Разгрузка вагонов, не смотря на кажущуюся простоту, требует наличия определенных навыков, техники и хорошей физической формы. Это позволяет максимально эффективно построить рабочий процесс и осуществлять работу в максимальной сжатые сроки.
Правила погрузки и разгрузки
Специфика погрузочно-разгрузочных работ во многом зависит от особенностей конструкции. Крытый кузов, к примеру, используется для твердых грузов, часто укомплектованных в виде упаковок, ящиков, а также паллет. С ними лучше всего работать с помощью специально техники вроде вилочных погрузчиков.
В свою очередь, полувагоны обычно засыпают сверху с помощью конвейера или же экскаватора. Их выгрузка происходит через люки в нижней части конструкции.
Все тоже самое справедливо и для хопперов.
Что касается платформ, то здесь попросту не обойтись без кранов, ведь на них доставляются самые большие и тяжелые грузы.
Цистерны опустошают с помощью специальных насосов, которые подсоединяются к ее запорному клапану.
Проще всего с думпкарами, ведь они работают по принципу самосвала. Компания Грузар работает с любыми и грузами и с вагонами любой конструкции. Вы можете заказать наши услуги в любое удобное для себя время. Мы работаем во время праздников, на выходных и поздней ночью.