Как оспорить решение собственников дома?

В соответствии с ч. 3 ст. 164 ЖК РФ, общее собрание собственников осуществляет непосредственное управление домом. Часть 1 ст. 46 ЖК РФ устанавливает, что решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании. Такое решение в соответствии с ч. 5 ст. 46 ЖК РФ является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые выразили свое несогласие или не участвовали в голосовании.

В силу ч. 6 ст. 46 Жилищного кодекса собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием собственников помещений в данном доме с нарушением требований настоящего Кодекса, в случае, если он не принимал участие в этом собрании или голосовал против принятия такого решения и если таким решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом решении.