Как открыть свое дело в Барнауле. От идеи до регистрации.

Шаг 1. Бизнес-идея

Инфографика. Михаил Хозяйкин.

Бизнес начинается с идеи, с понимания того, что необходимо вашим будущим клиентам, какие свои потребности они сегодня не удовлетворяют и какой товар или услугу вы им готовы предложить.

Также полезно ответить на другие важные вопросы. В чем будет уникальность вашего продукта (услуги)? Какие инвестиции вам для этого потребуются? Каких специалистов нужно будет нанять? Какую долю рынка и где вы готовы завоевать?

Если вы нашли ответы на эти вопросы или хотя бы составили общее представление — идем дальше.