Как открыть свое дело в Барнауле. От идеи до регистрации.

Если вы не хотите тратить деньги на услуги тех фирм, которые массово предлагают помощь по открытию юрлиц, тогда прочитайте рекомендации специалистов городского комитета по развитию предпринимательства, торговли и вопросам труда. Они очень просты и понятны.
Бизнес начинается с идеи, с понимания того, что необходимо вашим будущим клиентам, какие свои потребности они сегодня не удовлетворяют и какой товар или услугу вы им готовы предложить.
Также полезно ответить на другие важные вопросы. В чем будет уникальность вашего продукта (услуги)? Какие инвестиции вам для этого потребуются? Каких специалистов нужно будет нанять? Какую долю рынка и где вы готовы завоевать?
Если вы нашли ответы на эти вопросы или хотя бы составили общее представление — идем дальше.
Вопрос выбора кажется очень простым, но, как правило, на нем обжигаются многие начинающие предприниматели.
Начнем с того, что регистрировать что-то вам все равно придется. В течение недели с момента подачи документов в налоговую инспекцию у вас будет либо фирма, где вы станете учредителем или соучредителем, либо статус ИП.
Иногда для дальнейшей работы потребуется еще лицензия. Например, при оказании медицинских услуг. Поэтому важно изначально поинтересоваться, лицензируется ваш вид деятельности или нет (Закон
Теперь расскажем вкратце о нюансах оформления ИП или ООО. Вот какие моменты необходимо учитывать.
Индивидуальный предприниматель
- проще, чем для ЮЛ, процедура регистрации (меньше документов, ниже госпошлина);
- нет требований к формированию уставного капитала (можно начинать свое дело даже без минимальных стартовых вложений);
- налоговые каникулы для отдельных видов предпринимательской деятельности;
- не нужно вести полноценный бухгалтерский учет и сдавать бухгалтерскую отчетность;
- меньший, чем у ЮЛ, объем отчетности контролирующим органам;
- в большинстве случаев суммы штрафов за одни и те же нарушения законодательства ниже, чем для ЮЛ;
- возможность применения патентной системы налогообложения;
- наличие льгот по страховым взносам: фиксированная сумма за ИП, не зависящая от уровня доходов, как у ЮЛ, и пониженные тарифы для наемных работников;
- проще распоряжаться наличной выручкой от ведения предпринимательской деятельности по своему усмотрению (изымать ее из «кассы» можно в любой момент и в любом размере);
- ответственность по обязательствам всем своим имуществом, даже если оно не участвует в предпринимательской деятельности;
- ограничение на ведение некоторых видов деятельности (банковской и пр.).
Юридическое лицо
- проще получить кредит в банке;
- проще работать с контрагентами (получать отсрочки, рассрочки платежей и пр.);
- возможно привлечение в долю частных инвесторов;
- учредитель (участник) ЮЛ или собственник его имущества не отвечают по обязательствам ЮЛ;
- не нужно платить налоги в случае неведения деятельности и отсутствия на балансе имущества. ИП обязан платить фиксированные взносы в Пенсионный фонд РФ независимо от того, ведет он деятельность или нет;
- можно покрывать убытки прошлых лет прибылью текущего года и таким образом уменьшать налог на прибыль, если применяется общий налоговый режим (ИП убытки прошлых лет при расчете НДФЛ учесть не могут);
- возможность широко не «афишировать» информацию о принадлежности бизнеса конкретным лицам;
- возможность найма директора, который будет без доверенности представлять ЮЛ.
Запомните главное: нельзя подходить к выбору организационно-правовой формы по принципу «лучще — хуже». Важно понять, какая именно подойдет вашему бизнесу, исходя из ваших планов и задач на определенный период. Возможно, сначала вам проще открыть ИП, а позднее в целях развития придется прибегнуть к частным инвесторам или банковскому кредитованию. И тогда уже выгоднее иметь юрлицо.
Еще один важный вопрос: ООО или ОАО? Как правило, на первоначальном этапе, конечно, регистрируется общество с ограниченной ответственностью (ООО). Суть этой правовой формы — в ее названии. Если вы выбрали ООО, вам можно иметь минимальный уставный капитал (10 тыс. рублей). Вам не придется выпускать акции и проходить в связи с этим иные сложные процедуры. В статусе ООО вы не обязаны публиковать отчетность в СМИ. И еще важно, что при ООО вам будет несколько проще выйти из состава учредителей.
Справка
Обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. Деятельность ООО регулируется принятым уставом.
Регистрацию, как мы уже говорили выше, осуществляет Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения.
Предпринимательство без регистрации незаконно и влечет административную, а иногда и уголовную ответственность.
Государственная регистрация ИП осуществляется по месту его жительства, ЮЛ — по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа.
Какие документы нужно сдать в налоговую:
- заявление о госрегистрации соответствующей формы № Р21001;
- копию паспорта;
- квитанцию об уплате госпошлины, за регистрацию ИП она составляет 800 рублей, за регистрацию юрлица — 4000 рублей;
- решение о создании юрлица, оформленное решением единственного учредителя или протоколом общего собрания учредителей;
- копию устава;
- документ, подтверждающий статус учредителя, если в их числе выступает иностранное юрлицо.
Существует четыре законных способа подачи документов в налоговую инспекцию:
- лично,
- в электронном виде,
- через представителя с нотариальной доверенностью,
- по почте с объявленной ценностью и описью содержания.
В налоговой инспекции примут ваши документы, зарегистрируют их, предоставят расписку в их получении. Регистрация должна быть осуществлена в срок не более чем 5 рабочих дней.
Через календарную неделю вы вновь приходите в налоговую инспекцию и, если все было верно оформлено, получаете на руки следующие документы:
- свидетельство о регистрации ИП или ЮЛ,
- лист записи ЕГРИП или ЕГРЮЛ,
- уведомление о постановке на учет физического лица в качестве ИП в налоговом органе,
- один экземпляр устава (для юрлица) с отметкой регистрирующего органа,
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.