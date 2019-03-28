Как «Перспектива 24» за год стала одним из самых крупных агентств недвижимости в Барнауле

Оператор недвижимости « Перспектива 24 » начал работу в Барнауле год назад, но уже сейчас это одно из крупнейших агентств со штатом в 100 человек. Емкость рынка недвижимости только этого города позволяет агентству вырасти в два раза. О тенденциях развития риэлторского бизнеса в Барнауле и Алтайском крае altapress.ru поговорил с одним из собственников агентства Дмитрием Дворядкиным .

— Известно, что вы открыли агентство по франшизе. Почему сделали такой выбор?

— Мне и еще двум партнерам нужен был быстрый старт и эффективная работа. Не интересно просто открывать агентство, чтобы создать для себя лишь место работы, а не построить успешный бизнес.

Мы взяли готовые решения у опытных коллег из Уфы: оформили приятный, современный офис, наладили непрерывное обучение агентов, выстроили управляемую структуру, запустили понятный сайт, который действительно помогает человеку продавать и покупать недвижимость. В итоге за год мы набрали около 100 сотрудников. Сейчас «Перспектива 24 — Барнаул» — одно из самых крупных агентств в городе.

— Каких результатов удается достичь?

— У нас лидеры продаж оформляют шесть-восемь сделок в месяц. И это не предел, потому что около 30% рынка недвижимости сейчас проходит мимо риэлторов. Плюс есть неохваченные ниши. Например, рынок земельных участков и частных домов, в том числе строительство малоэтажных жилых комплексов.

Риэлторы должны предложить сервис, за который клиент захотел бы заплатить. У нас получается работать именно так. Агентство «Перспектива 24» в Барнауле и его прибыль растет, потому что качество услуг у нас — на высоте. Наша цель — клиент, который доволен на каждом этапе продажи или покупки квартиры: от первого звонка до сделки.

— Как будет развиваться «Перспектива 24»?

— В Барнауле предстоит увеличить число сотрудников до 200. Также мы растем географически. Уже работает офис в Бийске и готовятся к открытию в других городах края. И пусть кто-то считает, что там нет рынка. Недвижимость есть, значит, нужны услуги риэлтора.

— В каких нишах будет развиваться агентство?

— Мы работаем только с жильем — это особенность агентства. «Перспектива 24» — специалист на этом рынке: мы анализируем, прогнозируем и понимаем его на 100%.

Агентство недвижимости «Перспектива 24» в Барнауле. Анна Зайкова.

— Рынок новостроек сейчас в кризисе из-за законодательных изменений. Он по-прежнему интересен инвесторам?

— Инвесторы вернулись к застройщикам в 2018 году. Причин много. Компании повышают цену квадратного метра, и вообще грядут глобальные изменения — застройщики переходят на работу с эскроу-счетами и проектное финансирование банков. По их предварительным оценкам (и я с ними соглашусь), квартиры в новостройках подорожают на 25−30%. Такие перспективы подстегивают инвесторов.

Да, после пика продаж в январе и феврале 2019-го мы наблюдаем спад количества сделок, у некоторых застройщиков особенно сильный. Но надо понимать природу этого спада. В некоторых случаях он связан с тем, что в домах просто не осталось квартир. В других — с тем, что покупатель напуган тревожной информацией с рынка и ему нужно время, чтобы сориентироваться. Думаю, что на май и июнь придутся всплески продаж. И это надо учитывать инвесторам.

Агентство недвижимости «Перспектива 24» в Барнауле. Анна Зайкова.