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Как платить за жилищно-коммунальные услуги из дома: обзор актуальных удаленных способов оплаты от Сбербанка

Известные люди, политики и жители разных стран в социальных сетях и с телеэкранов призывают оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Самоизоляцию и ограничение контактов признают эффективными способами противостояния распространению инфекции.

Но есть действия, которые мы обязаны совершать регулярно, их нельзя отложить на потом: нужно заплатить за воду, электроэнергию, газ, кому-то — оплатить штрафы, внести в срок другие обязательные платежи. Удаленные сервисы позволяют сделать это из дома и не посещать общественные места.

Клиенты Сбербанка могут выбирать способы оплаты и отдавать предпочтение тем сервисам, которые для них являются самыми удобными.

Для тех, кто совсем не хочет занимать свои мысли оплатой регулярных услуг, придуман автоплатеж. Услуга предполагает автоматическую оплату любых платежей и настраивается очень просто: в установленную клиентом дату банк переводит необходимую сумму платежа с банковской карты на счет организации, которая предоставляет оплачиваемую услугу. Весь процесс сопровождается SMS-отчетом или уведомлениями в мобильном приложении. Главное — чтобы на карте было достаточно средств для платежа. Подключить услугу можно бесплатно и самостоятельно, например, в мобильной версии Сбербанк Онлайн. Основные плюсы такого способа оплаты: контроль за своевременным внесением платежей; при необходимости, всегда доступен чек для печати; удобство; минимальная комиссия; уведомления по операциям; подключается бесплатно.

Другой популярный способ оплаты — Интернет-банк. С помощью этого сервиса можно легко управлять своими счетами и оплачивать различные услуги. Например, Сбербанк Онлайн представлен для клиентов в двух вариантах: сайт и мобильное приложение. Основные плюсы: удобство, в мобильной версии доступна оплата по QR-коду, минимальная комиссия, устанавливается бесплатно, возможность создания шаблонов платежей, история платежей сохраняется.

Оплата с помощью QR-кода позволяет оплатить коммунальные услуги в несколько секунд. Сделать это можно в мобильной версии банковского приложения. Все, что нужно сделать плательщику — это просто отсканировать при помощи камеры мобильного телефона картинку со штрих-кодом. Вся необходимая информация по платежу отразится в личном кабинете плательщика, дополнительно ничего вводить не потребуется. Организации в Алтайском крае активно используют данный сервис, размещая QR-код на своих квитанциях: Алтайкрайэнерго, БГЭС, Система «Город», Жилищное управление г. Заринск и многие другие. Основные плюсы: моментальная оплата услуг, минимальная комиссия при оплате банковской картой, исключение ошибок — платежи проходят без ввода реквизитов.

Максим Бауков,
заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Жителям Алтайского края на сегодняшний день в полном объеме доступен широкий спектр сервисов удаленной оплаты, который предлагает Сбербанк. Дистанционные платежи позволяют решать многие вопросы «из дома» и, что важно, очень оперативно, и в итоге делают жизнь проще.

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