Как по меркам: в Барнауле появился магазин, который заменит поход в торговый центр

Приобрести вещи на осенний сезон и утеплиться к суровым зимним морозам без ущерба для семейного бюджета можно в « Мерке ». Магазин открылся в спальном районе 28 сентября, но уже нашел своих покупателей благодаря большому выбору стильных и качественных вещей.

Почему в «Мерке» выгодно

Невероятно огромный выбор женской, мужской и детской одежды представлен в «Мерке». Она идеально подойдет как для работы, прогулок по городу, так и для занятий спортом.

В магазине есть абсолютно все для того, чтобы девушки могли создать завершенный образ — футболки, джемперы, свитера, легкие кардиганы, теплые ветровки и пуховики. Дополнить образ можно яркими акцентами — стильными сумками и нарядными палантинами.

В «Мерке» продается качественное нижнее белье. Радует на него и цена, которая начинается от 250 рублей.

Есть что предложить и фанатам джинсовой одежды — широкий модельный ряд, начальная цена от 1,5 тыс. рублей. А размеры как на подростков, так и на мужчин и женщин «больших размеров».

В магазине широко представлена одежда популярной в Узбекистане фирмы SAMO, а также спортивная и классическая обувь самых известных брендов.

Магазин «Мерка». Фото предоставлено рекламодателем

Приятный акцент для мамочек спального района — одежда для деток с 0 лет, которая представлена фирмой POGO.

Магазин приятно удивляет не только широкий ассортиментом, но и ценами. Благодаря оптовым продажам они на порядок ниже, чем крупных интернет-сетях.

Торговые площади — собственность компании, поэтому итоговая наценка на вещи минимальна. Это позволяет соблюдать идеальный баланс «цена — качество».

В «Мерке» молниеносно реагируют на запросы покупателей и обновление ассортимента.

Магазин «Мерка». Фото предоставлено рекламодателем

О скидках и акциях

Приятным сюрпризом для покупателей в октябре станет карта постоянного клиента со скидкой 10%. К тому же в «Мерке» каждую неделю действует скидка на определенную категорию товара, этот бонус суммируется с картой постоянного клиента.

Информацию о скидках и акциях покупатели получают с помощью sms-сообщений.

Магазин предоставляет дополнительную скидку 15% незащищенным группам — многодетным семьям, людям с инвалидностью.

Магазин «Мерка». Фото предоставлено рекламодателем

Где находится магазин

«Мерка» находится в шаговой доступности между двумя крупными торговыми точками — ТЦ «Европа» и ТЦ «Арена» (Павловский тракт, 297).

«Мерка» в цифрах

Сети магазинов «Мерка» два года.

В магазине представлено более 10 тыс. позиций.

Сейчас в сети магазинов работает 25 человек.

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