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Потребитель
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Как подать показания счетчиков и оплатить услуги теплоснабжения, не выходя из дома

В связи с указом губернатора об ужесточении режима самоизоляции в Алтайском крае, теплосбытовые подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле и Рубцовске приостановили очную работу с потребителями и прием документов на бумажном носителе. Но у жителей есть возможность дистанционно подать показания счетчиков и оплатить услуги отопления и горячей воды.

Жители Барнаула могут передавать показания за использованную горячую воду несколькими способами:

  • в личном кабинете Системы «Город» на сайте lk.sistemagorod.ru либо в аналогичном приложении для смартфона.
  • через свою управляющую организацию: в чате или по электронной почте (уточняйте в своей УК)
  • через «Вычислительный центр ЖКХ», позвонив по многоканальному номеру 8 (3852) 43-22-22.

Делать это нужно до 25 числа каждого месяца.

С 1 по 10 число каждого месяца необходимо оплатить полученные услуги. Для этого также есть несколько удобных способов, не требующих выхода из дома:

  • В личном кабинете Системы «Город». Здесь можно отказаться от получения бумажной квитанции и безопасно получать по электронной почте квитанции на оплату ЖКУ, поставить напоминания о подаче показаний на телефонный номер.
  • В сервисах «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж», также на устройствах самообслуживания Сбербанка, оснащенных сканерами (путем сканирования QR-кода, расположенного в верхнем правом углу квитанций).

Чтобы зарегистрироваться в Личном кабинете Системы «Город», позволяющим удобно безопасно оплачивать банковской картой коммунальные услуги, нужно установить бесплатное приложение для Android и iOS-устройств «Система Город — Алтайский край» в AppStore и Google Play. Для удобства в квитанции размещены QR — коды со ссылкой для скачивания. Для регистрации понадобится данная квитанция и сотовый телефон, на который Вам будет выслан пароль. Инструкция для самостоятельной регистрации расположена по ссылке: www.sistemagorod.ru/help

Получить дополнительную консультацию можно обратившись в официальную группу СГК в «ВКонткте».

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