Как подать показания счетчиков и оплатить услуги теплоснабжения, не выходя из дома

В связи с указом губернатора об ужесточении режима самоизоляции в Алтайском крае, теплосбытовые подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле и Рубцовске приостановили очную работу с потребителями и прием документов на бумажном носителе. Но у жителей есть возможность дистанционно подать показания счетчиков и оплатить услуги отопления и горячей воды.