Как подать показания счетчиков и оплатить услуги теплоснабжения, не выходя из дома

Жители Барнаула могут передавать показания за использованную горячую воду несколькими способами:
- в личном кабинете Системы «Город» на сайте lk.sistemagorod.ru либо в аналогичном приложении для смартфона.
- через свою управляющую организацию: в чате или по электронной почте (уточняйте в своей УК)
- через «Вычислительный центр ЖКХ», позвонив по многоканальному номеру
8 (3852) 43-22-22.
Делать это нужно до 25 числа каждого месяца.
С 1 по 10 число каждого месяца необходимо оплатить полученные услуги. Для этого также есть несколько удобных способов, не требующих выхода из дома:
- В личном кабинете Системы «Город». Здесь можно отказаться от получения бумажной квитанции и безопасно получать по электронной почте квитанции на оплату ЖКУ, поставить напоминания о подаче показаний на телефонный номер.
- В сервисах «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж», также на устройствах самообслуживания Сбербанка, оснащенных сканерами (путем сканирования QR-кода, расположенного в верхнем правом углу квитанций).
Чтобы зарегистрироваться в Личном кабинете Системы «Город», позволяющим удобно безопасно оплачивать банковской картой коммунальные услуги, нужно установить бесплатное приложение для Android и iOS-устройств «Система Город — Алтайский край» в AppStore и Google Play. Для удобства в квитанции размещены QR — коды со ссылкой для скачивания. Для регистрации понадобится данная квитанция и сотовый телефон, на который Вам будет выслан пароль. Инструкция для самостоятельной регистрации расположена по ссылке: www.sistemagorod.ru/help
Получить дополнительную консультацию можно обратившись в официальную группу СГК в «ВКонткте».