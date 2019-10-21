Как подготовиться к работе с маркированными и прослеживаемыми товарами

Чем отличается маркировка от прослеживаемости, и что у этих систем общего? Для чего нужен электронный документооборот при работе с маркированными и прослеживаемыми товарами? Что собой представляют программные продукты для обмена электронными документами? На эти и другие вопросы ответят руководитель проектов компании «Такском» Сергей Анисимов, представитель УФНС России по Алтайскому краю и другие участники мероприятия.
Кроме того, эксперты подробно расскажут о том, как подготовиться к работе с маркированными товарами, раскроют особенности реализации такой продукции в рознице, а также уделят отдельное внимание формированию кассовых чеков при авансе, предоплате, исправлении ошибок и в других различных ситуациях.
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Время проведения: 10.00 — 14.00.
Место проведения: г. Барнаул, ул. Короленко, д.107, Издательский дом «Алтапресс», конферец-зал.