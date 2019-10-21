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Как подготовиться к работе с маркированными и прослеживаемыми товарами

В Барнауле 7 ноября компания «Такском» проведет бесплатный практический семинар для бизнеса, посвященный новым системам налогового администрирования — маркировке товаров, прослеживаемости и онлайн-кассам. На этом мероприятии эксперты озвучат последние изменения законодательства, информируют о сроках введения обязательной маркировки и прослеживаемости для различных товарных групп и остановятся на сложных вопросах, связанных с их внедрением.

Практический семинар для бизнеса.
Практический семинар для бизнеса.
Источник: «Такском».

Чем отличается маркировка от прослеживаемости, и что у этих систем общего? Для чего нужен электронный документооборот при работе с маркированными и прослеживаемыми товарами? Что собой представляют программные продукты для обмена электронными документами? На эти и другие вопросы ответят руководитель проектов компании «Такском» Сергей Анисимов, представитель УФНС России по Алтайскому краю и другие участники мероприятия.

Кроме того, эксперты подробно расскажут о том, как подготовиться к работе с маркированными товарами, раскроют особенности реализации такой продукции в рознице, а также уделят отдельное внимание формированию кассовых чеков при авансе, предоплате, исправлении ошибок и в других различных ситуациях.

Подробнее ознакомьтесь с программой и успейте зарегистрироваться!

Время проведения: 10.00 — 14.00.

Место проведения: г. Барнаул, ул. Короленко, д.107, Издательский дом «Алтапресс», конферец-зал.

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