Как получить грамотный бизнес-план

Составление бизнес-планов — один из важнейших факторов, обуславливающих успех будущего бизнеса в Алтайском крае. Однако многие предприниматели достаточно халатно относятся к этому этапу развития, что приводит к отсутствию правильной организации бизнеса. Грамотно разработанный бизнес-план предприятия позволяет быстро ориентироваться в условиях изменений, ведь многое предусмотрено заранее. Подробная разработка позволяет намного быстрее привлечь финансирование, любой инвестор хочет понимать, что он сможет получить, какие риски несёт.

Подробный бизнес-план отражает реальное положение дел при множестве сценариев развития событий, это позволяет инвестору быстрее принимать решения. По сути, план должен быть своеобразным «руководством по эксплуатации» для конкретного бизнеса. В нем прописываются все детали: начиная от бухучета и технических вопросов, заканчивая маркетингом. Это экономит огромное количество времени. К тому же для нижестоящих руководителей всегда есть инструкция, которой они будут следовать, пусть даже позже и потребуется небольшая корректировка со стороны руководства. Авралов в работе, когда сначала весь отдел, а то и целое предприятие буквально останавливает свою работу, потом пытается настигнуть упущенное, уже не происходит.

Изменения в готовом плане

Бизнес-план можно постоянно корректировать и вносить изменения, в том числе, и цели на ближайшее время, на месяц, например.

Для увеличения эффективности разработки необходимо ставить простые и конкретные цели: величину продаж, оборот средств, задачи для отдела перевозки и так далее. Даже для малого бизнеса, который вынужден мобильно подстраиваться под изменяющиеся условия, создаются подобные планы, которые послужит хорошей канвой для деятельности в течение всего рабочего периода. Если существуют проблемы уже на этапе идеи, можно выбрать уже готовую из 1500 предложений по франчайзингу.

Наличие корректируемого бизнес-плана позволит отслеживать динамику развития. В этом случае в ежемесячном отчете легко найти плановые показатели и реальные. Сравнить их, оценить динамику и вовремя скорректировать её. Также это позволит проводить правильную оценку своих расходов и своевременно их корректировать.

Преимущества готового бизнес-плана

Основными направлениями для анализа за последние квартал или полугодие для бизнес-плана являются тенденции по прибылям и убыткам. Анализируя ежемесячные, квартальные и полугодовые показатели можно вовремя выявить необходимые точки изменений и заблаговременно запланировать свои действия на ближайшее время, что позволит делу развиваться динамичнее и избежать многих ошибок.

Благодаря грамотному бизнес-плану не нужно постоянно держаться за каждую мелкую деталь, проверяя её каждый день. Это позволит намного проще работать со своим предприятием и вывести его на принципиально новый уровень работы.