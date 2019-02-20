Как получить подарки от «Пятёрочки»: факты, инструкция, лайфхаки

Факт № 1

«Пятёрочка» открыла первый магазин в 1999 году в Санкт-Петербурге. Уже в 2001 году компания вышла на московский рынок и заняла первое место в общенациональном рейтинге «Лучшая сеть универсамов», а в 2004 — открыла сотый магазин в Санкт-Петербурге и Москве и вышла на международный рынок.