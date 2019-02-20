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Как получить подарки от «Пятёрочки»: факты, инструкция, лайфхаки

В феврале 2019 года торговая сеть «Пятёрочка» отмечает юбилей: компания вышла на российский рынок 20 лет назад. В честь этого события ритейлер подготовил более 50 миллионов подарков. Интересные факты об истории успеха «Пятёрочки» и условия праздничной акции — в нашем новом материале.

Подарки от «Пятёрочки».
Подарки от «Пятёрочки».
Источник: v-5ka.ru/20let-5ka

От одного магазина — к федеральной сети: 5 важных фактов

Факт № 1

«Пятёрочка» открыла первый магазин в 1999 году в Санкт-Петербурге. Уже в 2001 году компания вышла на московский рынок и заняла первое место в общенациональном рейтинге «Лучшая сеть универсамов», а в 2004 — открыла сотый магазин в Санкт-Петербурге и Москве и вышла на международный рынок.

Факт № 2

Сейчас по всей России работает больше 13,5 тысячи магазинов «Пятёрочка». Ежемесячно там делают покупки 70 миллионов человек — почти половина населения России. В компании работает 206 тысяч сотрудников.

Факт № 3

Федеральной сетью управляет компания X5 Retail Group, которая включает в себя такие торговые сети, как «Перекресток», «Карусель» и «Пятёрочку». В 2018 году X5 Retail Group возглавила топ-50 самых быстрорастущих компаний России по выручке и чистой прибыли по версии «РБК».

Факт № 4

В магазинах сети действуют постоянные скидки для пенсионеров и покупателей с детьми. Кроме того, «Пятёрочка» почти ежемесячно проводит различные акции для клиентов.

Факт № 5

В сети работает правило: продукция категории fresh (фрукты и овощи, хлеб, рыба, охлажденное мясо) обязана быть свежей. Для этого в магазинах «Пятёрочка» ввели должность директора по свежести. Он постоянно находится в торговом зале и следит за тем, чтобы ассортимент всегда был надлежащего качества.

Лайфхак

Месяц подарков в «Пятёрочке»

На юбилей обычно зовут всех дорогих гостей. «Пятёрочка» приглашает отпраздновать день рождения не только друзей и постоянных клиентов сети, но и тех, кто еще даже не заглядывал в магазины с «пятёркой» на логотипе.

С 5 по 25 февраля каждый гость магазина может присоединиться к акции и получить один из 50 миллионов подарков. Для этого достаточно сделать покупку на сумму от 555 рублей. Кроме того, можно получить дополнительные подарки за покупку товаров-партнеров.

Кассир выдаст вам 1 саше (с карточкой на скидку и наклейкой). Скидкой можно будет воспользоваться по 4 марта 2019 г.

Важно: для участия в акции не обязательно иметь карту лояльности. Любой гость магазина, сделавший покупку на нужную сумму, получит подарочную скидку от «Пятёрочки».

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