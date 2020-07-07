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Как получить скидки на страховые услуги?

Скидки на страховые услуги до 25% только для своих через приложение от ВСК по промокоду «АЛТАПРЕСС». Всё просто — скачайте мобильное приложение и получайте скидки.

Страховое акционерное общество ВСК

Что дает мобильное приложение ВСК ?

«Страховой сервис будущего» — это мобильное приложение, где Вы сможете дистанционно без посещения офиса страховой компании:

  • приобрести страховую защиту для автомобиля, квартиры, здоровья и путешествий с индивидуальными скидками — онлайн и даже КАСКО в рассрочку на 12 платежей,
  • решить все проблемы со здоровьем, находясь за границей любым удобным способом (skype, what’sapp, viber, email, звонок) и компания — партнер организует медицинскую помощь за рубежом
  • также можно дистанционно урегулировать случаи, связанные с имуществом (например, залили соседи) или здоровьем (травмы, ушибы и др.), заявить страховой случай по авто и выбрать ближайший сервис или клиентский зал ВСК по всей стране.
  • проконсультироваться с врачом, записаться в клинику при наличии договора добровольного медицинского страхования.

Для доступа к данному сервису необходимо скачать приложение ВСК из App Store или GooglePlay и обязательно указать Ваш код: АЛТАПРЕСС, чтобы получить доступ ко всем этим привилегиям.

Что и Зачем?

Приложение ВСК Страхование — сервис дистанционного обслуживания:

  • онлайн-покупка страховых продуктов ВСК и получение дополнительных сервисов от партнеров с корпоративными скидками
  • дистанционное урегулирование страховых случаев
  • статусы по страховому событию
  • кнопка SOS для экстренных ситуаций

Ссылка для установки приложения >>

Обязательно укажите промокод «АЛТАПРЕСС».

*Предложение действительно на момент публикации. Рассрочку предоставляет Страховое акционерное общество ВСК

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