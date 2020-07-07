Как получить скидки на страховые услуги?

Что дает мобильное приложение ВСК ?
«Страховой сервис будущего» — это мобильное приложение, где Вы сможете дистанционно без посещения офиса страховой компании:
- приобрести страховую защиту для автомобиля, квартиры, здоровья и путешествий с индивидуальными скидками — онлайн и даже КАСКО в рассрочку на 12 платежей,
- решить все проблемы со здоровьем, находясь за границей любым удобным способом (skype, what’sapp, viber, email, звонок) и компания — партнер организует медицинскую помощь за рубежом
- также можно дистанционно урегулировать случаи, связанные с имуществом (например, залили соседи) или здоровьем (травмы, ушибы и др.), заявить страховой случай по авто и выбрать ближайший сервис или клиентский зал ВСК по всей стране.
- проконсультироваться с врачом, записаться в клинику при наличии договора добровольного медицинского страхования.
Для доступа к данному сервису необходимо скачать приложение ВСК из App Store или GooglePlay и обязательно указать Ваш код: АЛТАПРЕСС, чтобы получить доступ ко всем этим привилегиям.
Что и Зачем?
Приложение ВСК Страхование — сервис дистанционного обслуживания:
- онлайн-покупка страховых продуктов ВСК и получение дополнительных сервисов от партнеров с корпоративными скидками
- дистанционное урегулирование страховых случаев
- статусы по страховому событию
- кнопка SOS для экстренных ситуаций
Обязательно укажите промокод «АЛТАПРЕСС».
*Предложение действительно на момент публикации. Рассрочку предоставляет Страховое акционерное общество ВСК