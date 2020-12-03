Как правильно и красиво украсить свой офис к Новому году

В тренде 2020−2021 годов оформление в моноцвете.
Валентина Петрачук,
флорист-аранжировщик барнаульского магазина «Цветы для Вас»:
— При украшении торговых центров по-прежнему преобладает красный цвет, а также золотой или серебряный. В прошлом году были популя"рны коричневые, песочные, бежевые тона. Елки по-прежнему принято украшать шарами одной цветовой гаммы.
Также можно декорировать другие популярные зоны — лестницы и лифты. По прежнему пользуются популярностью в украшении интерьеров мотивы с использованием фигур животных — сов, оленей, белок, птиц.
Что касается елок, то сейчас популярны искусственные лесные красавицы нестандартных цветов: розовые, белые, красные. Самый востребованный элемент новогоднего декора — пуансетия, напоминающая по форме рождественскую звезду.
Флористы-аранжировщики магазина «Цветы для Вас» всегда востребованы в Барнауле. Они часто оформляют отделы в торговых центрах GALAXY и «Проспект». Также занимаются подготовкой новогоднего декора для ведущих учреждений и компаний в Алтайском крае — Сбербанк, «Мария-Ра», Алтайский краевой театр драмы и т.д.
Магазин «Цветы для Вас»
Ежедневно с 8−00 до 20−00
г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 69 магазин
Тел.: 8 (3852) 63-55-00
Электронный адрес: lar@mуttk.ru
Сайт: flowersforyou22.ru
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