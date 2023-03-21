Как правильно оформить дарственную на квартиру

Любые операции с недвижимостью требуют документального подтверждения. Если вы хотите подарить квартиру другому человеку, то для проведения сделки по всем законам нужно оформить договор дарения или дарственную. Это официальный документ, посредством которого юридически подтверждается безвозмездная передача жилья другому человеку. Дарственная на квартиру это основной документ, который необходим для официальной регистрации перехода права собственности. Заключать договор дарения можно только на добровольной основе. В противном случае все остальные манипуляции идут вразрез требованиям действующего законодательства.

Для передачи недвижимости в дар необходимо составить согласие в письменной форме. Договор дарения оформляется в строгом порядке. Для исключения ошибок и неточностей лучше воспользоваться помощью опытного юриста. Он учтет все особенности и правильно составит документ. Юрист Елена Плохута также отмечает, что с 2013 года договор дарения не подлежит государственной регистрации. На его основании можно официально зарегистрировать переход права собственности. Иными словами, после составления договор дарения можно оставить без движения. Только при необходимости его можно использовать, чтобы переоформить права на любую недвижимость.

Нотариальное заверение договора дарения: когда это необходимо

В некоторых случаях дарственная подлежит заверению у нотариуса. Это процедура обязательная, после выполнения которой дарственная приобретает юридическую силу. Дополнительно нужно обратиться к нотариусу в следующих случаях:

при передаче прав собственности другому лицу на отдельное помещение в квартире;

при передаче в дар одной из долей недвижимости ( остается несколько владельцев);

остается несколько владельцев); в качестве дарителя выступает несовершеннолетнее лицо;

в качестве дарителя выступает дееспособное лицо с ограничениями.

Обратите внимание, что нотариус может не только заверять дарственную, но и самостоятельно ее составлять. Даже если вам не нужно нотариальное заверение договора дарения, то лучше за помощью в его составлении обращаться к опытным специалистам. Это позволит учесть все детали, чтобы в последующем при оформлении прав собственности не возникло дополнительных сложностей.