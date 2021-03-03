Как правильно варить кофе в турке

Настоящие кофеманы уверены, что варить его нужно обязательно в турке. Но у этого дела есть свои секреты, которыми мы и поделимся в данной статье.

Любителей качественного кофе становится все больше с каждым днем. Выпить чашечку ароматного напитка можно в любом кафе, но иногда насладиться кофе хочется у себя дома.

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Какой кофе подходит для варки в турке

В этом вопросе все упирается во вкусовые предпочтения. Если хочется более горького напитка, то выбирать стоит робусту. Но чаще всего используется арабика, которая обладает более мягким вкусом.

Степень обжарки зерен и их помола это также исключительно дело вкуса. Главное правило — чем мельче помол, тем насыщеннее получится напиток.

Также финальный результат будет отличаться в зависимости от конкретной марки кофе, поэтому стоит пробовать и подбирать под себя.

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Отличия варки на воде и молоке

Хотя кофеманы делятся на 2 противоборствующих лагеря, принцип приготовления напитка никак не меняется. Те, кто любят более мягкий вкус кофе просто заменяют часть или всю воду в рецепте молоком.

Использовать можно как привычное всем коровье молоко, так и набирающие популярности разновидности растительных напитков.

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Как подобрать турку по материалу

Каждый материал турки имеет свои особенности. Подбирать посуду нужно исходя из собственных предпочтений.

Популярнее всего металлические турки, особенно из меди. Такая посуда неприхотлива в использовании, но мыть изнутри ее можно только мягкими средствами и губками.

Глиняные турки более безопасны, но легче разбиваются. Также стоит знать, что глина хорошо держит температуру и напиток с огня нужно снимать немного раньше. В противном случае кофе может выкипеть.

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Пошаговая инструкция приготовления кофе в турке

Чтобы получить идеальную чашку кофе не выходя из дома, нужно следовать простому рецепту: