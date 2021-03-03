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Как правильно варить кофе в турке

Любителей качественного кофе становится все больше с каждым днем. Выпить чашечку ароматного напитка можно в любом кафе, но иногда насладиться кофе хочется у себя дома.

Настоящие кофеманы уверены, что варить его нужно обязательно в турке. Но у этого дела есть свои секреты, которыми мы и поделимся в данной статье.

Источник данной информации — кулинарный сайт По вкусу.

Кофе.
Кофе.
Кулинарный сайт По вкусу.

Какой кофе подходит для варки в турке

В этом вопросе все упирается во вкусовые предпочтения. Если хочется более горького напитка, то выбирать стоит робусту. Но чаще всего используется арабика, которая обладает более мягким вкусом.

Степень обжарки зерен и их помола это также исключительно дело вкуса. Главное правило — чем мельче помол, тем насыщеннее получится напиток.

Также финальный результат будет отличаться в зависимости от конкретной марки кофе, поэтому стоит пробовать и подбирать под себя.

Кофе.
Кофе.
Кулинарный сайт По вкусу.

Отличия варки на воде и молоке

Хотя кофеманы делятся на 2 противоборствующих лагеря, принцип приготовления напитка никак не меняется. Те, кто любят более мягкий вкус кофе просто заменяют часть или всю воду в рецепте молоком.

Использовать можно как привычное всем коровье молоко, так и набирающие популярности разновидности растительных напитков.

Кофе.
Кофе.
Кулинарный сайт По вкусу.

Как подобрать турку по материалу

Каждый материал турки имеет свои особенности. Подбирать посуду нужно исходя из собственных предпочтений.

Популярнее всего металлические турки, особенно из меди. Такая посуда неприхотлива в использовании, но мыть изнутри ее можно только мягкими средствами и губками.

Глиняные турки более безопасны, но легче разбиваются. Также стоит знать, что глина хорошо держит температуру и напиток с огня нужно снимать немного раньше. В противном случае кофе может выкипеть.

Кофе.
Кофе.
Кулинарный сайт По вкусу.

Пошаговая инструкция приготовления кофе в турке

Чтобы получить идеальную чашку кофе не выходя из дома, нужно следовать простому рецепту:

  • Прогреть на маленьком огне дно турки и снять ее с плиты.
  • Всыпать в раскаленную посудину молотый кофе и по желанию сахар.
  • Сразу влить половину жидкой составляющей (вода или молоко). Когда в напитке перестанут подниматься пузыри — пора вливать оставшиеся жидкие компоненты.
  • Поставить турку на минимальный огонь, через минуту помешать содержимое ложкой.
  • Как только на поверхности появится плотная пенная шапка — турку нужно убрать с огня и дать ей остыть несколько минут.
  • Снова вернуть сосуд на плиту и повторить процедуру еще два раза.
  • Готовому кофе нужно дать настоятся в турке несколько минут, чтобы гуща осела. После этого можно разливать по чашкам и приступать к дегустации.
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