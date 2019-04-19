Как правильно выбрать фотоаппарат?

Для начала нужно определиться с целями, для которых приобретается камера. Универсальных критериев выбора нет, поэтому все основывается на целях и особенностях использования.

Хотите фиксировать , как растет малыш или просто делать фото для себя?

В таком случае вам могут подойти компактные фотоаппараты (компакты), легко помещающиеся в женскую сумочку. Они долго держат заряд и абсолютно не тяжелые. Но есть в этих компактных малышах один веский недостаток — качество съемки. Шикарных профессиональных снимков от них не дождешься, поэтому такие фотоаппараты актуальны для нетребовательного пользователя.

Желаете делать достойные фото для размещения в «мировой паутине»?

Ультразумы смогут помочь с достижением такой цели, ведь они считаются усовершенствованными версиями компактов, обладающими лучшей цветопередачей и возможностью делать четкие фото даже с большого расстояния. Важнейшим «помощником» в этом устройстве считается улучшенный объектив, который весит немало, поэтому в дамской сумочке такое устройство не сильно поносишь.

Мечтаете стать профессиональным фотографом и учитесь фотомастерству?

Профессиональные фотоаппараты компактного плана могут прийти на помощь в такой ситуации. Отличный несъемный объектив позволяет получить шикарные снимки, да и сравнительно небольшие габариты позволяют с легкостью брать устройство в поездки. Единственным минусом в таком аппарате является его высокая цена, но для начинающих фотографов, оттачивающих мастерство, такие модели подойдут как нельзя лучше;

Хотите снимать настоящие шедевры и получать экстаз от цветопередачи?

Зеркальные фотоаппараты содержат в своей конструкции специальные зеркала, через которые проходит потенциальный кадр, преломляясь и направляясь напрямую в видоискатель. Большая матрица позволяет получать снимки высокой четкости, а съемные объективы созданы для экспериментов и запечатления тех кадров, которые соответствуют творческим взглядам фотографа. Важными минусами таких устройств являются большой вес, дороговизна и невероятная чувствительность всех внутренних деталей, то есть, после малейшего падения фотоаппарат придется нести в ремонт или вовсе выбраковывать.

Стараетесь идти в ногу со временем и желаете использовать фотоновинки в мире техники?

Беззеркальные модели не так давно появились на рынке, поэтому сейчас они считаются самыми трендовыми. Такие разработки легче, чем зеркальные и делают шикарные фото. При всем этом устройства быстро разряжаются и стоят еще дороже, чем профессиональные зеркальные аппараты.