Как правильно выбрать консервированную кукурузу, чтобы не отравиться. Советы altapress.ru

Роскачество советует выбирать продукт, изготовленный летом или ранней осенью. Так, уверяют эксперты, можно быть уверенным, что в банке свежая молодая кукуруза.
Если ее изготовили весной, поздней осенью или даже зимой, то зерна могут быть несвежими. Их могли высушить и сварить, или заморозить.
Дата изготовления должна быть написана несмывающейся краской. Если она выдавлена — производитель использовал старое советское оборудование.
Обратите внимание на место изготовления. В России кукурузу выращивают в Краснодарском и Ставропольском крае, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
Лучше выбирать кукурузу в стеклянной, а не железной банке. Так можно разглядеть, в каком состоянии консервированные зерна. Они должны быть правильной формы, равномерно желтые, без черных пятен и червоточин.
Заливка должна быть молочного оттенка, без осадков, обрезкой и шелковистых нитей.
Перед покупкой внимательно осмотрите состояние упаковки. Она не должна иметь вмятин, сколов и тем более быть приоткрытой или вздувшейся.
К слову, некоторые считают, что банки с ключом лучше. Но на самом деле это ни на что не влияет. Такую банку просто удобнее открывать.
В составе качественной продукты должно быть всего четыре ингредиента: кукуруза, вода, соль и сахар. Консерванты и пищевые добавки для сохранности не требуются.