Как правильно выбрать консервированную кукурузу, чтобы не отравиться. Советы altapress.ru

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Срок годности и время года

Роскачество советует выбирать продукт, изготовленный летом или ранней осенью. Так, уверяют эксперты, можно быть уверенным, что в банке свежая молодая кукуруза.

Если ее изготовили весной, поздней осенью или даже зимой, то зерна могут быть несвежими. Их могли высушить и сварить, или заморозить.