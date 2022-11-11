11 ноября
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Потребитель

Как правильно выбрать консервированную кукурузу, чтобы не отравиться. Советы altapress.ru

Недавний случай отравления трех красноярцев вареной кукурузой заставляет задуматься — безопасно ли есть консервированные овощи? Altapress.ru рассказывает, на что обратить внимание при выборе, чтобы печальный случай не повторился.

Уборка кукурузы в Алтайском крае. Сентябрь, 2015.
Уборка кукурузы в Алтайском крае. Сентябрь, 2015.
Анна Зайкова
1
Срок годности и время года

Роскачество советует выбирать продукт, изготовленный летом или ранней осенью. Так, уверяют эксперты, можно быть уверенным, что в банке свежая молодая кукуруза.

Если ее изготовили весной, поздней осенью или даже зимой, то зерна могут быть несвежими. Их могли высушить и сварить, или заморозить.

Дата изготовления должна быть написана несмывающейся краской. Если она выдавлена — производитель использовал старое советское оборудование.

Кукуруза.
Кукуруза.
СС0
2
Место изготовления

Обратите внимание на место изготовления. В России кукурузу выращивают в Краснодарском и Ставропольском крае, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

3
Стекло или железо?

Лучше выбирать кукурузу в стеклянной, а не железной банке. Так можно разглядеть, в каком состоянии консервированные зерна. Они должны быть правильной формы, равномерно желтые, без черных пятен и червоточин.

Заливка должна быть молочного оттенка, без осадков, обрезкой и шелковистых нитей.

Кукуруза.
Кукуруза.
СС0
4
Внешний вид упаковки

Перед покупкой внимательно осмотрите состояние упаковки. Она не должна иметь вмятин, сколов и тем более быть приоткрытой или вздувшейся.

К слову, некоторые считают, что банки с ключом лучше. Но на самом деле это ни на что не влияет. Такую банку просто удобнее открывать.

Овощи, продукты, урожай.
Овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/
5
Состав

В составе качественной продукты должно быть всего четыре ингредиента: кукуруза, вода, соль и сахар. Консерванты и пищевые добавки для сохранности не требуются.

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