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Как правильно выбрать кроссовки: нюансы, имеющие особое значение

Что может быть проще выбора удобных кроссовок? Это распространенное мнение обывателей разбивается вдребезги, как только покупатель переступает порог салона спортивной обуви. Сотни моделей разного цвета и формы — как найти среди них оптимальный вариант? Эта статья расскажет, что влияет на качество спортивных аксессуаров, и как правильно подобрать модель для конкретных видов спорта.

Кроссовки.
Кроссовки.
Источник: sneakersbanda.com.ua

Выбираем подходящие кроссовки: внимание — на качество

Большинство людей носит кроссовки на работе и на отдыхе, практически не расставаясь с удобной обувью. Поэтому первоочередное значение приобретают:

  • Подходящий размер, когда модель не сдавливает стопу и не травмирует ее во время движения из-за ощутимой тесноты.
  • Комфортное положение ступни при длительных тренировках или работе на ногах.
  • Жесткая фиксация голеностопа, исключающая его травмирование.
  • Мягкий и дышащий материал верха, позволяющий коже дышать и испарять избыточную влагу.
  • Прочность и износостойкость, дающие надежду на длительный срок службы изделия.

Найти модели со всеми перечисленными достоинствами вы легко сможете на сайте интернет-магазина Sneakersbanda.com.ua. Квалифицированные консультанты охотно помогут подобрать обувь под ваши требования, а также в деталях пояснят особые правила примерки:

  • Между кончиком большого пальца и носком обуви должен оставаться запас около 1,5 см.
  • Кроссовки должны идеально садиться на поперечный свод стопы, не сдавливая кожу.
  • Пятка должна быть надежно зафиксирована, но не зажата внутри.
  • Кроссовки должны хорошо сидеть на ногах в носках, задача которых — регулировать влаго- и теплообмен.
  • Лучше наметить примерку на вечер, когда ноги слегка отекают от повышенной дневной нагрузки.

Соблюдение предложенных рекомендаций — залог грамотного выбора подходящей модели кроссовок.

Как подобрать обувь под конкретные виды спорта

Эксперты готовы дать несколько полезных подсказок:

  • Для бега значение имеет укрепленная часть пятки, хороший уровень амортизации, эргономичная конструкция подошвы и небольшой вес.
  • Для ходьбы желательна обувь с жесткой подошвой с мягким прошитым верхом и хорошим супинатором.
  • Для фитнеса подойдут эластичные модели на тонкой резиновой подошве из материала, пропускающего воздух.
  • Для тренажерного зала имеет значение устойчивая нескользящая подошва, надежная фиксация голеностопа и хорошая амортизация.

Сомневаетесь в правильности сделанного выбора? Консультанты интернет-магазина Sneakersbanda.com.ua будут рады помочь в поиске и оформлении заказа на подходящую модель.

ФЛП ОКУЛОВА І. Н. ОГРН: 3243613445. Юридический адрес: Киев, пр-т Московский, 8

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