Как правильно выбрать кроссовки: нюансы, имеющие особое значение

Выбираем подходящие кроссовки: внимание — на качество
Большинство людей носит кроссовки на работе и на отдыхе, практически не расставаясь с удобной обувью. Поэтому первоочередное значение приобретают:
- Подходящий размер, когда модель не сдавливает стопу и не травмирует ее во время движения из-за ощутимой тесноты.
- Комфортное положение ступни при длительных тренировках или работе на ногах.
- Жесткая фиксация голеностопа, исключающая его травмирование.
- Мягкий и дышащий материал верха, позволяющий коже дышать и испарять избыточную влагу.
- Прочность и износостойкость, дающие надежду на длительный срок службы изделия.
Найти модели со всеми перечисленными достоинствами вы легко сможете на сайте интернет-магазина Sneakersbanda.com.ua. Квалифицированные консультанты охотно помогут подобрать обувь под ваши требования, а также в деталях пояснят особые правила примерки:
- Между кончиком большого пальца и носком обуви должен оставаться запас около 1,5 см.
- Кроссовки должны идеально садиться на поперечный свод стопы, не сдавливая кожу.
- Пятка должна быть надежно зафиксирована, но не зажата внутри.
- Кроссовки должны хорошо сидеть на ногах в носках, задача которых — регулировать влаго- и теплообмен.
- Лучше наметить примерку на вечер, когда ноги слегка отекают от повышенной дневной нагрузки.
Соблюдение предложенных рекомендаций — залог грамотного выбора подходящей модели кроссовок.
Как подобрать обувь под конкретные виды спорта
Эксперты готовы дать несколько полезных подсказок:
- Для бега значение имеет укрепленная часть пятки, хороший уровень амортизации, эргономичная конструкция подошвы и небольшой вес.
- Для ходьбы желательна обувь с жесткой подошвой с мягким прошитым верхом и хорошим супинатором.
- Для фитнеса подойдут эластичные модели на тонкой резиновой подошве из материала, пропускающего воздух.
- Для тренажерного зала имеет значение устойчивая нескользящая подошва, надежная фиксация голеностопа и хорошая амортизация.
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