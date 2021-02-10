Как правильно выбрать кроссовки: нюансы, имеющие особое значение

Что может быть проще выбора удобных кроссовок? Это распространенное мнение обывателей разбивается вдребезги, как только покупатель переступает порог салона спортивной обуви. Сотни моделей разного цвета и формы — как найти среди них оптимальный вариант? Эта статья расскажет, что влияет на качество спортивных аксессуаров, и как правильно подобрать модель для конкретных видов спорта.