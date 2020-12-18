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Как правильно выбрать махровое полотенце в подарок к Новому году

При выборе полотенца необходимо учитывать такие основные параметры, как его размер (исходя из прямого назначения) и впитывающие свойства.

Махровые полотенца.
Махровые полотенца.
СС0

Качественная махровая ткань должна хорошо впитывать воду. Это свойство зависит от состава материала из которого изготавливается полотенце. Считается, что наилучшими впитывающими свойствами обладает натуральная ткань, особенно хлопок. Состав ткани обычно указывается на ярлыке полотенца.

Чаще всего хлопковые полотенца шьются на фабриках Пакистана, Узбекистана, Турции и Египта, но и Сибирском регионе есть свой производитель качественных махровых изделий.

Компания «ЛАКАСА-ТЭКС» изготавливает продукцию на современном европейском высокотехнологичном оборудовании. Все махровые изделия компании сделаны из 100% хлопка и обладают хорошей гигроскопичностью. Высокий класс красителей обеспечивает стойкость окраски продукции, что позволяет сохранить ее эстетические свойства на долгое время.

Махровое полотенце.
Махровое полотенце.
ООО «ЛАКАСА-ТЭКС»
Махровое полотенце.
Махровое полотенце.
ООО «ЛАКАСА-ТЭКС»
Махровое полотенце.
Махровое полотенце.
ООО «ЛАКАСА-ТЭКС»
Махровое полотенце.
Махровое полотенце.
ООО «ЛАКАСА-ТЭКС»
Махровое полотенце.
Махровое полотенце.
ООО «ЛАКАСА-ТЭКС»

Помимо махровых полотенец и готовых махровых изделий компания осуществляет выпуск продукции с логотипом Заказчика — для отелей, промо-акций, корпоративных подарков. Использование различных технологий нанесения логотипов позволяет сделать полотенце интересным и оригинальным.

В Барнауле продукция компании реализуется через розничные магазины «Алтайская марка». Здесь вы можете приобрести отличные подарки к Новому году по выгодным ценам.

Магазины Алтайская Марка

​Адрес: Загородная, 129​
Телефон: +7 (3852) 65-01-01
Схема проезда >>

Режим работы:

  • пн-пт — c 09:00 до 18:00;
  • сб — c 09:00 до 16:00
  • вс-выходной

Адрес: Интернациональная, 304
Телефон: +7 (3852) 65-06-40
Схема проезда >>

Режим работы:

  • пн-пт — c 08:00 до 17:00;
  • сб-вс — выходной

Справка

Компания «ЛАКАСА-ТЭКС» — постоянный участник федеральных и региональных выставок. Высокое качество махровых изделий неоднократно отмечалось медалями и дипломами всероссийских выставок и ярмарок.

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