Как правильно выполнить уборку квартиры: рассказывают профессионалы

Если вы недавно провели ремонт или просто хотите осуществить генеральную уборку, но не знаете с чего начать, этот информационный материал для вас! Мы подготовили инструкцию по клинингу, которая позволит грамотно распределить каждую задачу, обеспечив получение лучшего результата!
Этапы уборки: как лучше провести клининг
- Первым делом мы советуем разобрать вещи, убрав каждую на своё место. Так вы освободите поверхность от лишнего, а также подготовите её к клинингу. Отправьте грязное бельё в прачечную или загрузите его в стиральную машину.
- Следующим шагом необходимо осуществить «сухую» уборку, пройдясь веником или пылесосом. Идеально, если у вас есть моющая модель.
- Далее мы советуем провести «влажную» уборку со специальным чистящим средством, дезинфицирующим поверхность, отпарить шторы и постельное бельё.
- Завершающим этапом лучше распылить освежитель для воздуха или воспользоваться ароматическими палочками.
Рутина утомляет, особенно, если дело касается уборки помещения. Но, мир не стоит на месте, а потому даже самую сложную задачу можно значительно облегчить! Чтобы не тратить силы и время вы можете доверить уборку квартиры клининговой компании «Уборочка24»! У нас работают настоящие профессионалы, знающие цену времени и деньгам своего клиента. Именно поэтому мы предоставляем все услуги максимально качественно и оперативно!
Почему уборку квартиры лучше доверить клининговой компании
О преимуществах заказа уборки в клининговой компании:
- доступные цены на все услуги — мы закрепляем низкие цены на каждый вид услуг чтобы вы могли наслаждаться идеально чистой квартирой, не переживая о финансовых потерях.
- профессиональный подход к каждому заказу — стремимся создать наиболее комфортные для клиента условия, чтобы к нам возвращались снова и снова!
- использование безопасных чистящих средств и профессионального оборудования — беспокоимся об экологии окружающей среды и здоровье заказчиков, а потому используем безопасные составы для уборки, не проходившие испытания на животных.
- экономия сил и времени — вам не придётся выделять время для уборки, обделять свою семью внимания, упускать возможность поработать над проектами или лишать себя времяпровождения за любимым хобби. Всё, что требуется — заказать нужный тип клининга и довольствоваться чистотой!