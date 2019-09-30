Как правильно выполнить уборку квартиры: рассказывают профессионалы

Если вы недавно провели ремонт или просто хотите осуществить генеральную уборку, но не знаете с чего начать, этот информационный материал для вас! Мы подготовили инструкцию по клинингу, которая позволит грамотно распределить каждую задачу, обеспечив получение лучшего результата!

Если вы недавно провели ремонт или просто хотите осуществить генеральную уборку, но не знаете с чего начать, этот информационный материал для вас! Мы подготовили инструкцию по клинингу, которая позволит грамотно распределить каждую задачу, обеспечив получение лучшего результата!

Этапы уборки: как лучше провести клининг

Первым делом мы советуем разобрать вещи , убрав каждую на своё место. Так вы освободите поверхность от лишнего , а также подготовите её к клинингу. Отправьте грязное бельё в прачечную или загрузите его в стиральную машину. Следующим шагом необходимо осуществить «сухую» уборку , пройдясь веником или пылесосом. Идеально , если у вас есть моющая модель. Далее мы советуем провести «влажную» уборку со специальным чистящим средством , дезинфицирующим поверхность , отпарить шторы и постельное бельё. Завершающим этапом лучше распылить освежитель для воздуха или воспользоваться ароматическими палочками.

Рутина утомляет, особенно, если дело касается уборки помещения. Но, мир не стоит на месте, а потому даже самую сложную задачу можно значительно облегчить! Чтобы не тратить силы и время вы можете доверить уборку квартиры клининговой компании «Уборочка24»! У нас работают настоящие профессионалы, знающие цену времени и деньгам своего клиента. Именно поэтому мы предоставляем все услуги максимально качественно и оперативно!

Почему уборку квартиры лучше доверить клининговой компании

О преимуществах заказа уборки в клининговой компании: