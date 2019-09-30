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Как правильно выполнить уборку квартиры: рассказывают профессионалы

Если вы недавно провели ремонт или просто хотите осуществить генеральную уборку, но не знаете с чего начать, этот информационный материал для вас! Мы подготовили инструкцию по клинингу, которая позволит грамотно распределить каждую задачу, обеспечив получение лучшего результата!

Уборка квартиры.
Уборка квартиры.
Фото предоставлено PRNEWS.io

Если вы недавно провели ремонт или просто хотите осуществить генеральную уборку, но не знаете с чего начать, этот информационный материал для вас! Мы подготовили инструкцию по клинингу, которая позволит грамотно распределить каждую задачу, обеспечив получение лучшего результата!

Этапы уборки: как лучше провести клининг

  1. Первым делом мы советуем разобрать вещи, убрав каждую на своё место. Так вы освободите поверхность от лишнего, а также подготовите её к клинингу. Отправьте грязное бельё в прачечную или загрузите его в стиральную машину.
  2. Следующим шагом необходимо осуществить «сухую» уборку, пройдясь веником или пылесосом. Идеально, если у вас есть моющая модель.
  3. Далее мы советуем провести «влажную» уборку со специальным чистящим средством, дезинфицирующим поверхность, отпарить шторы и постельное бельё.
  4. Завершающим этапом лучше распылить освежитель для воздуха или воспользоваться ароматическими палочками.

Рутина утомляет, особенно, если дело касается уборки помещения. Но, мир не стоит на месте, а потому даже самую сложную задачу можно значительно облегчить! Чтобы не тратить силы и время вы можете доверить уборку квартиры клининговой компании «Уборочка24»! У нас работают настоящие профессионалы, знающие цену времени и деньгам своего клиента. Именно поэтому мы предоставляем все услуги максимально качественно и оперативно!

Почему уборку квартиры лучше доверить клининговой компании

О преимуществах заказа уборки в клининговой компании:

  • доступные цены на все услуги — мы закрепляем низкие цены на каждый вид услуг чтобы вы могли наслаждаться идеально чистой квартирой, не переживая о финансовых потерях.
  • профессиональный подход к каждому заказу — стремимся создать наиболее комфортные для клиента условия, чтобы к нам возвращались снова и снова!
  • использование безопасных чистящих средств и профессионального оборудования — беспокоимся об экологии окружающей среды и здоровье заказчиков, а потому используем безопасные составы для уборки, не проходившие испытания на животных.
  • экономия сил и времени — вам не придётся выделять время для уборки, обделять свою семью внимания, упускать возможность поработать над проектами или лишать себя времяпровождения за любимым хобби. Всё, что требуется — заказать нужный тип клининга и довольствоваться чистотой!
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