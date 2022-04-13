Как превратить балкон в уютный уголок квартиры?

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Изучите смету и обсудите условия оплаты и гарантии

Здесь как раз самое время поговорить о скидках и рассрочках. Компания ООО «ГК Профи» предоставляет в данное время скидки до 30% и рассрочку платежа без процентов*. Гарантийный срок до 3-х лет.