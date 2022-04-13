13 апреля
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Потребитель

Как превратить балкон в уютный уголок квартиры?

  1. Решите, каким именно целям будет служить лоджия
  2. Вызовите специалиста по замерам
  3. Обсудите со специалистом материалы, которые требуются для ремонта
  4. Изучите смету и обсудите условия оплаты и гарантии
  5. Попросите предоставить договор

Полезные советы по остеклению балкона и благоустройстве лоджии от экспертов группы компаний «Профи»

1
Решите, каким именно целям будет служить лоджия

Выберите приоритеты: звукоизоляция, кладовка для домашних вещей, дополнительный холодильник и пр. В зависимости от вашего выбора составьте план работ и оцените сумму возможных затрат.

2
Вызовите специалиста по замерам

Специалист необходим для создания рабочих чертежей (у ГК Профи эта услуга бесплатна).

3
Обсудите со специалистом материалы, которые требуются для ремонта

Варианты могут быть выбраны самые разные, опытные эксперты вам предоставят выбор.

4
Изучите смету и обсудите условия оплаты и гарантии

Здесь как раз самое время поговорить о скидках и рассрочках. Компания ООО «ГК Профи» предоставляет в данное время скидки до 30% и рассрочку платежа без процентов*. Гарантийный срок до 3-х лет.

5
Попросите предоставить договор

Внимательно прочтите его условия. Если у вас есть замечания, не стесняйтесь их обозначить. Ремонт — дело затратное, поэтому лучше иметь гарантию того, что деньги будут потрачены с пользой.

Балкон.
Балкон.
ООО «ГК Профи»
Балкон.
Балкон.
ООО «ГК Профи»

Более подробно о видах работ и условиях их оказания — по телефонам компании «ГК Профи» или на сайте www.cob22.ru

Телефоны: 69−03−02, 8−902−998−8669

* предложение действительно на момент публикации

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