Как превратить балкон в уютный уголок квартиры?

Выберите приоритеты: звукоизоляция, кладовка для домашних вещей, дополнительный холодильник и пр. В зависимости от вашего выбора составьте план работ и оцените сумму возможных затрат.
Специалист необходим для создания рабочих чертежей (у ГК Профи эта услуга бесплатна).
Варианты могут быть выбраны самые разные, опытные эксперты вам предоставят выбор.
Здесь как раз самое время поговорить о скидках и рассрочках. Компания ООО «ГК Профи» предоставляет в данное время скидки до 30% и рассрочку платежа без процентов*. Гарантийный срок до 3-х лет.
Внимательно прочтите его условия. Если у вас есть замечания, не стесняйтесь их обозначить. Ремонт — дело затратное, поэтому лучше иметь гарантию того, что деньги будут потрачены с пользой.
Более подробно о видах работ и условиях их оказания — по телефонам компании «ГК Профи» или на сайте www.cob22.ru
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