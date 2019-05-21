4 рецепта окрошки: как приготовить и чем заправить

Это блюдо готовят по-разному. Обычно окрошку заправляют квасом, однако на этом способы ее приготовления не заканчиваются. О том, как готовят окрошку и с чем ее едят — в материале altapress.ru

Представленные рецепты — лишь некоторые из способов, которыми можно приготовить окрошку. Можно поэкспериментировать и заменить колбасу на ветчину, говядину и даже свиной шашлык.

К тому же, на ваше усмотрение остается способ, которым вы измельчите имеющиеся продукты. Если вам надоело резать овощи кубиками, попробуйте натереть некоторые ингредиенты, например, редис и огурец, на терке.

Окрошка на воде

Для приготовления вам понадобятся 5 вареных яиц, 200−250 гр редиса, 4 небольших огурца, вареная колбаса, зелень, столовая ложка уксуса, столовая ложка сметаны, соль и перец, 500 мл питьевой воды.

Измельчите и перемешайте зелень, овощи и колбасу. Заправьте получившийся салат сметаной. Посолите и поперчите по вкусу. Влейте воду, а затем добавьте половину подготовленного уксуса. Попробуйте. По необходимости, если хочется блюдо покислее, добавьте еще.

При желании можно использовать минеральную воду. В этом случае уксус заменяется лимонным соком. Добавьте его по вкусу и наслаждайтесь блюдом.

Окрошка на квасе

Подготовьте 3 вареных яйца, одну отварную картофелину, огурец, 200 гр вареной колбасы, зелень, соль и перец, квас (желательно домашний или «окрошечный»).

Измельчите яйца, колбасу, овощи и зелень. Перемешайте между собой, посолите и поперчите по вкусу, Добавьте квас.

Кастрюля. Картофель. СС0

Окрошка на сыворотке

Вам понадобится: 350 гр вареной колбасы или ветчины, 10 редисок, 5 отварных картофелин, 5 небольших огурцов, 6 вареных яиц, 300 гр сметаны, зелень, соль и перец по вкусу, 1 литр сыворотки.

Порубите на мелкие кубики колбасу, картофель, огурцы и яйца. Редис натрите на терке, а зелень порвите руками. Смешайте все эти ингредиенты, заправьте салат сметаной. После того, как посолите и поперчите блюдо, залейте смесь сывороткой.

Окрошка на кефире

Для приготовления понадобятся 4 вареных яйца, 4 огурца, 4 отварных картофелины, 300 гр вареной колбасы, зелень, полстакана сметаны, чайная ложка горчицы, зелень, соль и перец по вкусу, литр кефира.

Этот рецепт отличается от традиционного. Измельчите кубиками одно яйцо и три белка (желтки отложите). Затем колбасу и картофель. Натрите на крупной терке огурцы и редис. Смешайте ингредиенты, залейте кефиром.

Зелень перетрите с солью, разотрите желтки. Смешайте, добавьте сметану и горчицу, посолите и поперчите. Соус готов. Перелейте его в пиалу и накладывайте исходя из индивидуальных предпочтений.

Кефир можно заменить на айран или тан — эти кисломолочные продукты производят из коровьего или козьего молока.