4 рецепта окрошки: как приготовить и чем заправить

Представленные рецепты — лишь некоторые из способов, которыми можно приготовить окрошку. Можно поэкспериментировать и заменить колбасу на ветчину, говядину и даже свиной шашлык.
К тому же, на ваше усмотрение остается способ, которым вы измельчите имеющиеся продукты. Если вам надоело резать овощи кубиками, попробуйте натереть некоторые ингредиенты, например, редис и огурец, на терке.
Окрошка на воде
Для приготовления вам понадобятся 5 вареных яиц, 200−250 гр редиса, 4 небольших огурца, вареная колбаса, зелень, столовая ложка уксуса, столовая ложка сметаны, соль и перец, 500 мл питьевой воды.
Измельчите и перемешайте зелень, овощи и колбасу. Заправьте получившийся салат сметаной. Посолите и поперчите по вкусу. Влейте воду, а затем добавьте половину подготовленного уксуса. Попробуйте. По необходимости, если хочется блюдо покислее, добавьте еще.
При желании можно использовать минеральную воду. В этом случае уксус заменяется лимонным соком. Добавьте его по вкусу и наслаждайтесь блюдом.
Окрошка на квасе
Подготовьте 3 вареных яйца, одну отварную картофелину, огурец, 200 гр вареной колбасы, зелень, соль и перец, квас (желательно домашний или «окрошечный»).
Измельчите яйца, колбасу, овощи и зелень. Перемешайте между собой, посолите и поперчите по вкусу, Добавьте квас.
Окрошка на сыворотке
Вам понадобится: 350 гр вареной колбасы или ветчины, 10 редисок, 5 отварных картофелин, 5 небольших огурцов, 6 вареных яиц, 300 гр сметаны, зелень, соль и перец по вкусу, 1 литр сыворотки.
Порубите на мелкие кубики колбасу, картофель, огурцы и яйца. Редис натрите на терке, а зелень порвите руками. Смешайте все эти ингредиенты, заправьте салат сметаной. После того, как посолите и поперчите блюдо, залейте смесь сывороткой.
Окрошка на кефире
Для приготовления понадобятся 4 вареных яйца, 4 огурца, 4 отварных картофелины, 300 гр вареной колбасы, зелень, полстакана сметаны, чайная ложка горчицы, зелень, соль и перец по вкусу, литр кефира.
Этот рецепт отличается от традиционного. Измельчите кубиками одно яйцо и три белка (желтки отложите). Затем колбасу и картофель. Натрите на крупной терке огурцы и редис. Смешайте ингредиенты, залейте кефиром.
Зелень перетрите с солью, разотрите желтки. Смешайте, добавьте сметану и горчицу, посолите и поперчите. Соус готов. Перелейте его в пиалу и накладывайте исходя из индивидуальных предпочтений.
Кефир можно заменить на айран или тан — эти кисломолочные продукты производят из коровьего или козьего молока.