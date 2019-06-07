Как приготовить шашлык без мангала

Устали возиться с мангалом или решили попробовать приготовить мясо на природе по-новому — поможем разобраться, как это сделать. Разница между устройствами не столь велика, результат они достигают по-разному, но делают это одинаково хорошо. На чем приготовить шашлык, если нет мангала — в материале altapress.ru.

Барбекю

Фактически, это тот же мангал, но солиднее: с большими функциями и возможностями. Открытая сверху емкость (круглая, овальная или прямоугольная), на дне которой всё так же располагаются угли, а сверху — решетка. Конструкция может быть многоярусной, так вы сможете приготовить больше.

Устройство обычно снабжено колесиками, чтобы его было удобно передвигать. В комплекте с барбекю может идти вертел для мяса.

Газовое барбекю

Для тех, кто устал возиться с дровами и углем, есть подходящее решение — газовые модели барбекю.

Снизу располагаются одна или несколько газовых горелок, сверху емкость со специальными камнями. А уже над ними — решетка для продуктов. Газ нагревает камни, которые дают жар для приготовления продуктов.

Гриль

Уличный гриль снабжен крышкой. Пожалуй, это самое большое отличие от того же барбекю (которое, впрочем, тоже в некоторых моделях может комплектоваться крышкой). Таким образом обеспечивается равномерное термическое воздействие на продукты. Они прогреваются одинаково и сверху, и снизу, и по бокам.

Шашлык. pixabay.com

Тандыр

Все большую популярность приобретают такие печи по всей стране. Устройство внешне напоминает большой глиняный горшок.

Для приготовления блюда в тандыре понадобится меньше угля и древесины.

В емкость через главное отверстие помещают дрова, когда угли готовы, стенки тандыра очищают от копоти, грязи, сбрызгивают водой. Хлеб и мучные изделия готовят, прилепив к стенкам печи. Шашлык — на специальных шампурах в центре горшка.

Благодаря тандыру можно приготовить, пожалуй, все что угодно: супы, мясо, плов, овощи, мучные изделия и лепешки.

Шашлык. Еда. Анна Зайкова , altapress.ru

Шашлык дома

С этими приборами вы можете готовить шашлык даже в квартире. К тому же, в любую погоду.

Домашняя шашлычница и электрогриль работают совершенно по-разному.

В домашней шашлычнице вы можете приготовить все, что влезет на шампуры: мясо, кебаб, морепродукты, рыбу, колбаски, овощи и прочее. Шампуры в закрытой конструкции будут вращаться автоматически. Приготовится блюдо за счет нагревательного элемента расположенного в центре прибора.

Гриль представляет собой две нагревающиеся плиты. Именно туда вы поместите мясо. Там оно будет равномерно прожариваться сразу с двух сторон. Функционал и количество блюд, которые вы сможете приготовить, здесь больше. Электрогриль поможет даже в приготовлении шаурмы.