Как приготовить вкусный обед или ужин за несколько минут

Достоинства кулинарных полуфабрикатов:
Обычно полуфабрикаты следует только сварить, либо разогреть на сковороде или в микроволновке и уже можно употреблять (иногда требуется разморозка). Это очень удобно для хозяек, которые работают или заняты детьми и не могут много времени посвящать готовке.
Как правило, полуфабрикаты могут храниться в морозильнике от трёх до шести месяцев и не портиться, при том, не теряя своего первоначального вкуса.
Полуфабрикаты — это наполовину готовый продукт, который нужно либо сварить, либо обжарить, либо разогреть. Так что на его приготовление уйдёт очень мало времени.
Полуфабрикаты готовятся они быстро и сэкономят массу вашего времени!
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