Как приготовить вкусный обед или ужин за несколько минут

1. Быстрое приготовление

Обычно полуфабрикаты следует только сварить, либо разогреть на сковороде или в микроволновке и уже можно употреблять (иногда требуется разморозка). Это очень удобно для хозяек, которые работают или заняты детьми и не могут много времени посвящать готовке.