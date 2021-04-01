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Как приобрести страховку с выгодой?

С 1 апреля по 30 июня 2021 года АО «Алтайэнергосбыт» совместно с маркетплейсом «Базар страховок» предлагают всем желающим принять участие в акции «Кэшбэк 10%"* при покупке страхового полиса.

АО «Алтайэнергосбыт»

Чтобы стать её участником, нужно приобрести страховой полис, перейдя на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» в раздел «Товары и услуги"/ подраздел «Страхование» и далее при заполнении онлайн-формы ввести промокод AES10. В этом случае 10% от стоимости страхового полиса в течение дня будут направлены на банковскую карту, с которой была произведена оплата.

В акции участвуют следующие страховые продукты: «Страхование жилья», «Антикороновирус», «Туристическое страхование», «Страхование от несчастного случая».

Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках её проведения размещена на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт».

*Кэшбэк — частичный возврат денежных средств за покупку страхового полиса.

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