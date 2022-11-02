Как проконтролировать свою бухгалтерию и навести в ней порядок

Многие руководители сталкиваются с проблемой контроля за бухгалтерской службой. Обычно потому, что ничего в ней не понимают, но при этом осознают риски.

Рекомендации от директора бухгалтерской компании «1+1» Ольги Сорокиной.

Ольга Сорокина , директор компании «1+1» ООО «1+1»

Осознать функции бухгалтерии

Все факты хозяйственной жизни предприятия должны быть оформлены документально и своевременно отражены в учете; Все имущество компании должно быть учтено; Все документы , особенно подтверждающие расходы , должны иметься в наличии; У налоговых органов не должно быть претензий к компании с точки зрения отчетности и уплаченных налогов.

Ещё в небольших компаниях на главбуха часто ложится функция финансового учета — анализа финансовых результатов и движения денег. В идеале этими вопросами должен заниматься финансовый директор, потому что они предполагают наличие принципиально другого мышления и знания основ финансового менеджмента.

Из функций и задач бухгалтерии очевидно, что они требуют серьезного списка компетенций и накладывают большую ответственность на исполнителей.

Компетенции главного бухгалтера

Теория бухгалтерского и налогового учета: законодательство и все связанные с ним федеральные стандарты учета , умение отслеживать бесконечные изменения.

умение отслеживать бесконечные изменения. Базовые навыки налоговой оптимизации , о которых не пишут в учебниках , их можно постичь только из практики или специальных ( и недешевых) курсов.

о которых не пишут в учебниках их можно постичь только из практики или специальных и недешевых) курсов. Отличное знание бухгалтерского программного обеспечения. Грамотная настройка критически важна для правильного учёта. Не менее важно — поставить задачи IT-специалистам по «стыковке» бухгалтерского ПО с любым другим на предприятии. Это один из самых востребованных и при этом редко присутствующих навыков.

Основы финансового менеджмента в случае отсутствия в штате финансиста.

Умение донести до руководства задачи учёта для принятия своевременных решений.

Бухгалтерия. ООО «1+1»

На мой взгляд, это внушительный список. Возможно, поэтому главные бухгалтеры так часто профессионально выгорают и переходят работать на линейные должности, устав от груза ответственности.

Как помочь бухгалтерам справляться с нелегкими обязанностями

Обеспечить достаточное количество «единиц» в бухгалтерии. Разделить должностные обязанности , составить график документооборота , рассчитать нагрузку. Если один бухгалтер выполняет работу за троих , то сложно надеяться на порядок в ней.

составить график документооборота рассчитать нагрузку. Если один бухгалтер выполняет работу за троих то сложно надеяться на порядок в ней. Обеспечить информирование бухгалтерии обо всех фактах жизни компании , содействовать в создании упорядоченного документооборота;

содействовать в создании упорядоченного документооборота; Приобретать и обновлять необходимое программное обеспечение. Соблюдение сложных норм современного законодательства без автоматизации невозможно;

Обеспечить платный доступ к правовым ресурсам. В интернете слишком много непроверенной информации , ее использование не раз приводило наших клиентов к серьезным убыткам.

ее использование не раз приводило наших клиентов к серьезным убыткам. Стимулировать постоянное обучение.

Бухгалтерия. ООО «1+1»

Как контролировать бухгалтерию

Организовать регулярный контроль за движением денежных средств на счетах — в виде ежедневных или еженедельных отчетов; Организовать документооборот так , чтобы все электронные требования из налоговых органов , а также запросы банков поступали руководителю на ознакомление; Обеспечить регулярные сверки с контрагентами и налоговой; Ежеквартально требовать от бухгалтерии формирование реестров недостающих документов ( подтверждающих расходы фирмы). На особом контроле должны находиться: патенты ( своевременная подача и уплата); выручка по спецрежимам ( упрощенка , сельхозналог , патенты) и ее приближение к предельным значениям; отчетность и документы по сотрудникам ( зарплата , подотчет , больничные листы). Отличное средство — ежегодный аудит бухгалтерии. Рекомендую проводить в период с мая по ноябрь , когда годовые отчеты сданы и сформированы архивы за год. Так называемый инициативный ( не обязательный по закону) аудит может проводить любая профессиональная организация , в том числе «1+1».

С учетом скорости изменений законодательства и развития технологий налогового контроля, в более крупных компаниях должна присутствовать собственная служба внутреннего контроля. Что касается малого бизнеса — надеюсь, мои рекомендации окажутся полезными и применёнными на практике.

Бухгалтерская компания «1+1»

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