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Как прошел фестиваль пасты «Гранмулино» в ТРЦ «Арена»

В минувшую субботу, 16 февраля, уже во второй раз за полгода, отгремел самый крупный в Сибири гастрономический «Pasta Festival Granmulino»!

Pasta Festival Granmulino.
Pasta Festival Granmulino.
Источник: Nightout.ru (предоставлено организатором мероприятия).

Около 5000 барнаульцев стали участниками мастер-классов, 8 игровых зон, распродажи продукции ТМ «Granmulino» с 50% скидкой, а главное продегустировали сорта правильных макарон из твердой пшеницы.

В дегустации представили три блюда: спагетти с оливковым маслом «Алтария», пене со сливочным соусом от магазина «Гурман» и сыром «Киприно», и рожки с томатным соусом и брынзой.

Настроение создавали школа вокала «Мотив», спортивно-танцевальный коллектив «Дивы грации», студия современного танца «Энерджи», вокальная студия «Карт Бланш», а также показ новых коллекций от «Гольфстрим», «Детский мир», «Декатлон» от модельного агентства «Style».

Самые активные гости фестиваля получили более 80 приятных призов от организатора праздника Granmulino и партнеров, участвуя в розыгрышах.

Pasta Festival Granmulino.
Pasta Festival Granmulino.
Источник: Nightout.ru (предоставлено организатором мероприятия).

Валерий Покорняк,
основатель Granmulino:

Гастрономический фестиваль «Pasta Festival» — первый в подобном формате и масштабах в Барнауле становится традиционным. Подготовка к очередному фестивалю уже началась, следите за новостями.

Сайт: www.granmulino.com

Организаторы мероприятия: 8 (3852) 36-64-10

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