8 августа
﻿
Потребитель

Конкурс на лучший товар и услугу Алтая завершился - полный список лауреатов и дипломантов

Региональный конкурс «Лучший товар и лучшая услуга Алтайского края», организатором которого в 2023 году стал ИД «Алтапресс», завершился - в начале августа подведены его итоги. Рассказываем, кто был «судьей» на конкурсе, как ставили и за что снижали оценки, и приводим полный список товаров и услуг, получивших статус лауреата и дипломанта.

Конкурс "Лучший товар Алтайского края" и "Лучшая услуга Алтайского края" - 2023.
Конкурс "Лучший товар Алтайского края" и "Лучшая услуга Алтайского края" - 2023.
Дмитрий Лямзин.
1 Кто участвовал в конкурсе?

Заявку подали более 50 алтайских компаний и предпринимателей. Они представили на конкурс больше 100 товаров и услуг - как продовольственных, так и промышленных.

Из продуктов питания экзамен сдавали алтайские сыры «пармезан», «маасдам» и «моцарелла», паста из твердой пшеницы (в смысле макаронные изделия), колбаса «сервелат», новые сорта мороженного, мед, масло, творог и многие другие. Из промтоваров - контейнеры, миски, окна, бытовая химия, тротуарная плитка и др.

Среди компаний, подавших заявку, - как известные, так и начинающие производители - см. фотографии и «Полный список победителей» ниже.

2 А суть кто? Иначе говоря, кто был экспертом на этом конкурсе?

Оценку давали опытные эксперты - представители ведомств, некоммерческих организаций и профучастников рынка. Баллы они ставили не «по вкусу» и не по настроению.

Этто были сотрудники Роспотребнадзора, Росстандарта, Минпромэнерго Алтайского края, Алтайпищепрома, Алтайского центра стандартизхации и метрологии, Алтайской ТПП, «Центра оценки качесвта зерна», «Алтайсертифики», АлтГТУ, управления по туризму Алтайского края, центра «Мой бизнес», Союза промышленников Алтайского края.

Конкурс &quot;Лучшие товары АК&quot; и &quot;Лучшие услуги АК&quot; в ИД &quot;Алтапресс&quot;.
Конкурс "Лучшие товары АК" и "Лучшие услуги АК" в ИД "Алтапресс".
Дмитрий Лямзин.
3 Неделя на экспертизу - не мало ли этого на 100 товаров?

В самом деле, эксперты трудились с 17 по 21 июля - одну рабочую неделю. Но особенность этого конкурса - в том, что каждый его участник вместе с образцами товаров представил пакет документов - сертификаты, анкеты самооценки, протоколы испытаний, описание технологического процесса и др.

То есть каждый конкурсный товар прошел отбор заранее. В этом смысле конкурс «Лучший товар» - не спортивное состязание одного вида сыра с другим с раздачей медалей за призовые места. Это подтверждение экспертной комиссией качества, ранее проверенного отдельными экспертными организациями.

Конкурс &quot;Лучшие товары АК&quot; и &quot;Лучшие услуги АК&quot; в ИД &quot;Алтапресс&quot;.
Конкурс "Лучшие товары АК" и "Лучшие услуги АК" в ИД "Алтапресс".
Дмитрий Лямзин.
4 Зачем этот конкурс производителю? Разве не рынок решает, качественный товар или нет?

Знак качества "Лучший товар" - дополнительный аргумент для усиления позиций на рынке. Так, лауреаты и дипломанты вправе использовать в рекламе слово «лучший». А по закону, называть свой товар лучшим в рекламе запрещено, если его «лучшесть» ничем не подтверждена.

Кроме того, знак «Лучший товар» повышает продажи на 5-20%. Особо заметный результат получают молодые компании, только запускающие товар на рынок.

К тому же участники нынешнего - регионального - этапа конкурса могут подать заявку на Всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров России». И получить право маркироваться золотым или серебряным логотипом "100 лучших товаров России».

Сопроводительные документы на товары, представленные на конкурс &quot;Лучший товар АК&quot;-2023.
Сопроводительные документы на товары, представленные на конкурс "Лучший товар АК"-2023.
Дмитрий Лямзин.
5 Как эксперты ставили оценку товарам и услугам?

Эксперты изучали пакет документов, внешний вид товара, этикетку и упаковку. Продовольствие проходило органолептический контроль (дегустацию). Изучались и отзывы потребителей.

В случае необходимости члены комиссии связывались с производителем. Если что-то не соответствовало закону или требованиям, производителю снижали балл.

Важный документ в пакете - политика качества в компании. Если она организована и сертифицирована, это дает гарантию, что товар имеет одно и то же качество каждый день. Этому документу эксперты также давали оценку.

6 Какой смысл в этом конкурсе для потребителя?

Для потребителя это ориентир: значок конкурса «Лучший товар» присуждается только качественной продукции. Кстати, для торговых сетей этот значок тоже может быть ориентиром.

Полный список победителей регмонального конкурса "Лучший товар Алтайского края" и "Лучшая услуга Алтайского края"

Номинация «Промышленные товары для населения»

  • «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». Сушилка бытовая «Дива Люкс» с электронным управлением
  • «Мартика». Миска для миксера «Мадена» набор 1,4л; 1,9л; 2,6л; 3,6л.
  • «Партнер-тара». Ящики и контейнеры полимерные (для пищевых продуктов).
  • «Барнаульский химический завод». Грибки с металлической ножкой MIX BHZ PROFESSIONAL.
  • «РУБЛИТ». Печные дверки из чугуна серии «Полесье» ДТ-4, ДТ-3, ДП-2, ДПр-2.
  • «Ренессанс Косметик». NEW Sanchist Спрей для кухни. Антижир 500 мл LAROSSA. Шампунь для волос: «Коньяк и красный перец», «Розмарин и черная смородина», «Ангелика и семена Чиа», «Чабрец и лаванда».
Конкурс &quot;Лучшие товары АК&quot; и &quot;Лучшие услуги АК&quot; в ИД &quot;Алтапресс&quot;.
Конкурс "Лучшие товары АК" и "Лучшие услуги АК" в ИД "Алтапресс".
Дмитрий Лямзин.
  • ПКФ «Две линии». Лосьон против выпадения волос товарного знака «ОБЕРЕГЪ».
  • ИП Салеева У.П. Концентрированный гель для стирки «AlaStar», серии «Северное сияние, «Райский сад», «Лавандовое поле», «Взаимная любовь».
  • «Ритейл Трейд» (Корпорация Tavela). Наполнитель для кошачьих туалетов «Питомец» растительный комкующийся «Антизапах». Наполнитель для кошачьего туалета OK-LOCK растительный.
  • «Аврора». Носки мужские с анатомической резинкой. Носки женские из гребенного хлопка. Носки мужские из гребенного хлопка. Носки детские из гребенного хлопка.
  • «АлтайВитамины». Средство для орошения и промывания полости носа АКВАНАЗАЛЬ® (БЭБИ, СОФТ, ФОРТЕ).
Конкурс &quot;Лучшие товары АК&quot; и &quot;Лучшие услуги АК&quot; в ИД &quot;Алтапресс&quot;.
Конкурс "Лучшие товары АК" и "Лучшие услуги АК" в ИД "Алтапресс".
Дмитрий Лямзин.

Номинация «Продовольственные товары»

  • «Алтайский пчелоцентр». «УЛЬЕГРАД"™. Мед натуральный цветочный "Таёжный" ст. банка. Мед натуральный цветочный Алтайский «Классический" ст.банка 350 г.
  • «Фитоком Алтай». Биологически активная добавка к пище «Пробиотик Эксперт Мультиформула" серии «Природный лекарь» (капсулы по 0,53 г) №60.
  • «Простые решения». Масла растительные нерафинированные пищевые: «Живица кедровая на кедровом масле 12,5%» (240 капсул по 230 мг), «Масло облепиховое» в капсулах (360 капсул по 230 мг), «Масло черного тмина» в капсулах (360 капсул по 230 мг), «Масло амаранта» в капсулах (240 капсул по 230 мг).
  • «Магия Трав». Бальзам «Золотой олень Алтая». Напитки безалкогольные «Эликсир Алтая»: пантовый, успокаивающий, общеукрепляющий. «Алтайские бальзамы» безалкогольные: общеукрепляющий, антистрессовый, мужской, женский.
Конкурс &quot;Лучший товар Алтайского края&quot; и &quot;Лучшая услуга Алтайского края&quot; - 2023.
Конкурс "Лучший товар Алтайского края" и "Лучшая услуга Алтайского края" - 2023.
Дмитрий Лямзин.
  • «Алтэя». Концентраты пищевые сухие маркировки «Алтэя»: «Экстракт Чаги», «Экстракт чаги с шиповником».
  • "Барнаульская водяная компания». Вода питьевая «Легенда жизни» с коррекцией содержания йода, фтора и селена, 0,33 л.
  • "Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский». Напитки безалкогольные негазированные «Свежесть Алтая» со вкусом лимона и «Свежесть Алтая» со вкусом малины. Пиво светлое пшеничное нефильтрованное неосветленное пастеризованное «Шульгинское Пшеничное» безалкогольное.
  • "Бочкаревский пивоваренный завод». Напиток безалкогольный сильногазированный на ароматизаторах: «Грушевый аромат», «Лимонад», «Тархун». «Коктейль Мохито лайм-мята - напиток безалкогольный сильногазированный. Напиток безалкогольный тонизирующий энергетический газированный "ТАРГЕТ" со вкусом "КОКОС и АНАНАС" пастеризованный. Напиток безалкогольный тонизирующий энергетический газированный "ТАРГЕТ" со вкусом "КИВИ и ЯБЛОКО" пастеризованный. Пиво «Алтай – Хан» светлое фильтрованное пастеризованное. Пиво «МИНИ КЕГ» светлое фильтрованное непастеризованное.
Конкурс &quot;Лучший товар Алтайского края&quot; и &quot;Лучшая услуга Алтайского края&quot; - 2023.
Конкурс "Лучший товар Алтайского края" и "Лучшая услуга Алтайского края" - 2023.
Дмитрий Лямзин.
  • «Иткульский спиртзавод». Водки «Вечерний Алтай», «Вечерний Алтай горный», «Вечерний Алтай органик». Водки особые: «Иткульская особая», «Иткульская. Смородина», «Иткульская. Бородинская», «Иткульская».
  • ИП Каныгин А. А. Квасы нефильтрованные, неосветленные «Домашний», «Окрошечный», «С хреном». Капуста квашеная ТМ «Бродич». Капуста квашеная с хреном ТМ «Бродич». Капуста квашеная с брусникой ТМ «Бродич». Капуста квашеная с сахаром ТМ «Бродич».
  • ИП Кушнерик. Грибы маринованные банка 0,5 л.
  • «Рикон». Масло топленое ГХИ (GHEE) «Зимаречье».
  • «Любава». THE CHEESE MAG сырный МАГ® Творожный сыр с кедровым орехом с массовой долей жира в пересчете на сухое вещество 60%.
Товары, представленные на конкурс &quot;Лучший товар АК&quot;-2023.
Товары, представленные на конкурс "Лучший товар АК"-2023.
Дмитрий Лямзин.
  • «Холод». Йогурт с массовой долей жира 4% в ассортименте: с вишней и черешней, с клубникой и земляникой, с черникой. Коктейль молочный пастеризованный с массовой долей жира 2,3% в ассортименте: шоколадный, со вкусом клубники, со вкусом ванильного мороженого. Молоко сухое обезжиренное с массовой долей жира не более 1,5%. Сметана (15%). Сыр «Моцарелла для пиццы» с массовой долей жира в сухом веществе 40%. Сырки творожные глазированные с массовой долей жира 23%: с ванилином, с ванилином и наполнителем «Клубника», с какао и шоколадной крошкой, с наполнителем «Вареная сгущенка». Сыры плавленые пастообразные с массовой долей жира в сухом веществе 50%: сливочный, с грибами, с ветчиной. Творог весовой (5%). Сыр твердый «Маасдам» с массовой долей жира в сухом веществе 50%. Сыр твердый «Пармезан» с массовой долей жира в сухом веществе 40%. Масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% сладко-сливочное несоленое.
  • «АлтайХолод». Мороженое молочное с арахисом и карамелью в молочном шоколаде «Монарх». Мороженое пломбир со вкусом «чизкейка» с черничным наполнителем в вафельном стаканчике.
Региональный конкурс &quot;Лучшие товары Алтайского края&quot;-2023 в ИД &quot;Алтапресс&quot;.
Региональный конкурс "Лучшие товары Алтайского края"-2023 в ИД "Алтапресс".
Дмитрий Лямзин.
  • «АгроСевТорг». Масло рапсовое «Ремесленное, масло рапсовое «Красноалтайское». Масло подсолнечное «Ремесленное», масло подсолнечное «Красноалтайское».
  • «Научно-производственное предприятие «Интер-Масло». Масло подсолнечное нерафинированное высший сорт «Интер».
  • «Ореховый Алтай». Масло растительное ореха кедрового АЛНАТ 250 мл нерафинированное.
  • «Алтайские колбасы». Мясное колбасное изделие - колбаса варено-копченая «Сервелат классический». Мясное колбасное изделие - колбаса варёно-копченая «Сервелат Швейцарский».
  • «Алтайские макароны». Макаронные изделия высшего сорта гр А ТМ «Pasta Veneta». Макаронные изделия высшего сорта гр В ТМ «Алмак».
  • «ВелКен». Семена подсолнечника жареные «Зум Зум».
Конкурс &quot;Лучший товар Алтайского края&quot; и &quot;Лучшая услуга Алтайского края&quot; - 2023.
Конкурс "Лучший товар Алтайского края" и "Лучшая услуга Алтайского края" - 2023.
Дмитрий Лямзин.

Номинация «Услуги производственно-технического назначения»

  • «Эко-Сибирь». Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая.
  • «1+1». Бухгалтерские услуги и налоговый консалтинг.

Номинация «Услуги для населения»

  • ИП Писанов. Правовые услуги в области страхования: урегулирование ущерба, вызванного страховым случаем.
  • «Санаторий Сосновый бор». Санаторно-курортная путевка.
  • «Шестой континент». Предоставление туристических услуг населению. Внутренний туризм.
  • «Центр детской психологии «Каритас». Оказание медико-психологических услуг детям и взрослым.
  • «Сибирский институт репродукции и генетики человека». Диагностика и лечение всех видов бесплодия.
  • ИП Кутякова. Сеть аптечных пунктов «Низкие цены». Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).
  • «Алорто. Комплексная реабилитация пациентов после ампутации нижних конечностей.
  • «Аско-Мед-плюс». Организация экстренной помощи при укусе клеща по территории РФ.
  • «Алькон». Монтаж светопрозрачных конструкций из ПВХ/алюминия.

Номинация «Продукция производственно-технического назначения»

  • «БКЖБИ №1 им. В. И. Мудрика». Тротуарная плитка. Камни бордюрные. «Барнаульский завод АТИ». Накладки тормозные композиционные дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава 1907.400-01 и 1907.400-02.
  • «Нитроген». Растворный узел для приготовления жидких комплексных удобрений (ЖКУ) «Raptor».
  • «ТММ». Установка для приготовления водного экстракта из твердого сырья животного и растительного происхождения Пант_Эра 250.
  • «Спецобьединение-Сибирь». Перчатки трикотажные СПЕЦ-SB с ПВХ покрытием СПЕЦ•SB PRO.
  • «АлтайЗнак». Знаки дорожные.
  • «Скиф» (АКТО). Блоки оконные из ПВХ профиля: REHAU BLITZ, EXPROF XS 570 Siberica, REHAU DELIGHT, GEALAN S9000. Блоки оконные из алюминиевых профилей: ALUTECH ALT W62, ALUTECH ALT W72, ALUTECH ALT F50 СИАЛ КП45.

«Дипломант I степени»

Номинация «Продовольственные товары»

  • «Алтай сила». Бальзам безалкогольный «Сила природы» 500 мл. Бальзам безалкогольный «Сила природы» 250 мл. Бальзам безалкогольный «Спокойствие» 250 мл. Бальзам безалкогольный «Кладезь здоровья» 250 мл.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость