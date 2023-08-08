Конкурс на лучший товар и услугу Алтая завершился - полный список лауреатов и дипломантов

1 Кто участвовал в конкурсе?

Заявку подали более 50 алтайских компаний и предпринимателей. Они представили на конкурс больше 100 товаров и услуг - как продовольственных, так и промышленных.

Из продуктов питания экзамен сдавали алтайские сыры «пармезан», «маасдам» и «моцарелла», паста из твердой пшеницы (в смысле макаронные изделия), колбаса «сервелат», новые сорта мороженного, мед, масло, творог и многие другие. Из промтоваров - контейнеры, миски, окна, бытовая химия, тротуарная плитка и др.

Среди компаний, подавших заявку, - как известные, так и начинающие производители - см. фотографии и «Полный список победителей» ниже.