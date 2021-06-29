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Как проверить, что МФО работает легально

На рынке работает более 1000 микрофинансовых организаций, предлагающих быстрые займы населению. Еще больше кредиторов занимается такой деятельностью нелегально. Чтобы не стать жертвой преступников, потенциальному заемщику нужно заранее разобраться, как проверить МФО на легальность ведения деятельности.

Кредит.
Кредит.
СС0

Проверка в реестре ЦБ РФ

Все профессиональные кредиторы должны быть включены в реестр ЦБ России. Проверить эту информацию можно на сайте регулятора cbr.ru:

  1. Выбрать раздел «Проверка финансовой организации».
  2. Указать, что требуется проверить МФО.
  3. Ввести известные о компании данные (название, ОГРН или ИНН).

В результатах поиска остается выбрать компанию и ознакомиться с информацией о ней.

Проверка информации о СРО

МФО участвовать в саморегулируемых организациях (СРО), их в России работает всего три:

  • СРО «Единство»;
  • СРО «МиР»;
  • Союз «Микрофинансовый альянс».

На сайте каждой СРО доступен реестр ее участников. Если МФО не удалось обнаружить ни в одном из них, то это тревожный знак. Вполне вероятно, что компанию исключили из-за различных нарушений и от сотрудничества с ней стоит воздержаться.

Проверка документов

Все работающие легально МФО, выдающие займы онлайн, обязаны публиковать полные правила и условия кредитования на сайте компании.

Если документы в свободном доступе на официальном ресурсе отсутствуют, то лучше поискать другого кредитора. Компании, работающей с соблюдением закона, скрывать документы нет смысла.

Проверка множества компаний при выборе займа может отнять много времени. Удобней воспользоваться сервисом Займопоиск.ру, где собраны проверенные микрофинансовые организации. Все они включены в реестр ЦБ РФ и являются членами СРО.

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