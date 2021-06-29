Как проверить, что МФО работает легально

Проверка в реестре ЦБ РФ
Все профессиональные кредиторы должны быть включены в реестр ЦБ России. Проверить эту информацию можно на сайте регулятора cbr.ru:
- Выбрать раздел «Проверка финансовой организации».
- Указать, что требуется проверить МФО.
- Ввести известные о компании данные (название, ОГРН или ИНН).
В результатах поиска остается выбрать компанию и ознакомиться с информацией о ней.
Проверка информации о СРО
МФО участвовать в саморегулируемых организациях (СРО), их в России работает всего три:
- СРО «Единство»;
- СРО «МиР»;
- Союз «Микрофинансовый альянс».
На сайте каждой СРО доступен реестр ее участников. Если МФО не удалось обнаружить ни в одном из них, то это тревожный знак. Вполне вероятно, что компанию исключили из-за различных нарушений и от сотрудничества с ней стоит воздержаться.
Проверка документов
Все работающие легально МФО, выдающие займы онлайн, обязаны публиковать полные правила и условия кредитования на сайте компании.
Если документы в свободном доступе на официальном ресурсе отсутствуют, то лучше поискать другого кредитора. Компании, работающей с соблюдением закона, скрывать документы нет смысла.
Проверка множества компаний при выборе займа может отнять много времени. Удобней воспользоваться сервисом Займопоиск.ру, где собраны проверенные микрофинансовые организации. Все они включены в реестр ЦБ РФ и являются членами СРО.