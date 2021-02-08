Как проверить историю подержанного автомобиля

Машина с пробегом — всегда в определенной степени риск. Даже официальные дилеры грешат недомолвками и недоделками, а для покупателей их недобросовестность означает расходы на ремонт. По данным компании carVertical, предоставляющей VIN-отчеты , исправление скрытых неисправностей обходится владельцам в $3000−5000.

Избежать неприятностей помогает проверка истории — расскажем, как и где ее сделать.

Что нужно знать

Обычно отчет о прошлом автомобиля получают по государственному номеру или VIN-коду, в некоторых случаях нужны они оба. Если с госномером все ясно, то про Vehicle Identification Number знают не все.

ВИН — индивидуальный код, который присваивается каждому ТС. Состоит из букв латинского алфавита и арабских цифр — всего семнадцать символов. В них зашифрованы континент и страна происхождения, производитель и конкретный завод, год выпуска и основные технические характеристики.

При любых законных операциях с машиной регистрируется ее VIN — это след, который она оставляет; по нему можно проследить.

Код указывают в паспорте транспортного средства и в регистрационном свидетельстве. Его наносят и на автомобиль в разных местах: на лобовом стекле, под капотом, на стойке двери водителя.

Что делать с VIN

Узнав ВИН-номер, отправляйтесь на один из специализированных онлайн-сервисов — официальный портал ГИБДД, «Автокод», MyFreeVIN и другие.

Среди сайтов есть платные и бесплатные, государственные и частные, но работают они по примерно одному принципу: вводите VIN или госномер — портал выдает подробную информацию об автомобиле.

В каждой стране — свои декодеры. Если вы собираетесь покупать подержанное ТС, пригнанное из-за границы, лучше воспользоваться местным сервисом.

Европа

Посмотрим, как проверить историю заграничной эксплуатации для европейских стран, откуда часто пригоняют на перепродажу.

Польша. Наиболее удобный вариант — государственный сайт HistoriaPojazdu, бесплатно предоставляющий репорты из центральной базы данных о ТС. Есть англоязычная версия.

Литва. Портал E-Regitra — он принадлежит госучреждению Regitra, которое занимается регистрацией транспортных средств и снятием их с учета. Среди прочих данных, в отчете будет информация об оплаченных и неоплаченных штрафах, возможном криминальном прошлом.

Германия. Самостоятельно расследовать немецкую историю тяжело из-за законодательства в части защиты личных сведений. Нужно обращаться к официальным представительствам производителя, а делать это должен нынешний владелец. Придется договориться с продавцом.

США

Бесплатно получить сведения об экземпляре из США можно на сайте Криминального бюро национального страхования — информация за последние пять лет включает в себя полицейские протоколы об инцидентах с его участием.

За деньги можно воспользоваться сервисом Carfax, работающим с американскими и канадскими машинами. Компания предлагает разные пакеты отчетов, в том числе и для бизнеса.

Надеемся, эта статья поможет вам купить безопасное и чистое во всех смыслах авто.