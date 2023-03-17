17 марта
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Потребитель

Как проводятся приемо-сдаточные испытания для запорной арматуры

Перед выпуском запорной арматуры с завода и установкой на трубопровод, обязательно проводят приемо-сдаточные испытания. На этой стадии проверяют прочность корпусных деталей, определяют класс герметичности, а также плотность подвижных и неподвижных соединений.

Арматура.
Арматура.
Источник: freepik, vectorpocket.

Особенности

Проверка работоспособности арматуры — обязательное, но не единственное условие. Кроме этого, изготовитель удостоверяется:

  • в прочности и плотности металлических частей корпуса, а также мест их соединения сваркой (швов);
  • в герметичности всех имеющихся уплотнителей, которые установлены в подвижных и неподвижных соединениях;
  • в герметичности затвора.

После проверки запорной арматуре присваивается класс герметичности, делаются разрешающие отметки в паспорте, делается запись в журнале проведения испытаний на заводе. Только удостоверившись в полном соответствии изделия конструкторской документации и заявке потребителя, изготовитель имеет право выпустить прибор на продажу. Для этого в паспорте делается отметка о прохождении контроля ОТК.

Порядок проведения приемо-сдаточного контроля ОТК зависит от того, в какой рабочей среде будет эксплуатироваться арматура. Для примера, рассмотрим задвижку 30с41нж для нефтепродуктов.

Для нефтепродуктов

К нефтепродуктам относятся:

  • бензин;
  • дизтопливо;
  • керосин;
  • попутный нефтяной газ.

Из последнего при помощи химической переработки производят бутадиен, пропилен, бутилен. Эти вещества используют в изготовлении пластмасс и каучуков.

Порядок проведения контроля для задвижки, эксплуатируемой с нефтепродуктами, будет зависеть от состояния рабочей среды. Для жидких веществ (бензин, дизтопливо, керосин) приемо-сдаточные испытания должны проводиться жидкой испытательной средой. Для этого применяется вода или керосин. Выбор конкретного вещества определяет заказчик, указывая об этом в заявке.

Для газообразных веществ (нефтяной газ), испытания проводятся, соответственно, газообразной испытательной средой. Применяют воздух, гелий, фреон, азот или природный газ.

Общие требования

Независимо от среды эксплуатации, жидкие вещества используют в качестве испытательной среды для определения прочности и плотности сварных швов и металлических деталей корпуса.

А вот для определения параметров герметичности затвора и уплотнительных материалов в подвижных (сальник) и неподвижных (фланец) соединениях, испытательную среду выбирают в зависимости от рабочей среды. Для газовой арматуры применяют газообразные испытательные среды, для жидких веществ — жидкие.

Потребитель имеет право в заявке на поставку задвижек для воды указать о необходимости провести испытания газом. Изготовитель обязан выполнить это условие.

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