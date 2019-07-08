Как прожить студенту в Алтайском крае на стипендию 1800 рублей

Начало нового месяца для студента бюджетного набора означает и начало квеста «Проживи 30 дней на стипендию». Altapress.ru решил узнать, какое количество продуктов можно купить на стипендию в 1800 рублей и надолго ли их хватит. Даже с учетом студенческой скромности не получается набрать минимальную потребительскую корзину. Студенты на своем опыте показали, как можно свести концы с концами, и дали несколько советов.

Совет 1. Найдите , где самый дешевый сахар

Для начала мы решили изучить цены на продукты: полный перечень размещен на сайте Алтайкрайстата. Здесь как раз опубликованы свежие данные о потребительских ценах в Барнауле, Бийске и Рубцовске на 1 июля 2019 года. К примеру, самую дешевую свинину продают в Бийске — 254 рубля за 1 кг. Десяток яиц лучше всего брать в Рубцовске (44,28 рублей), а в Барнауле есть самый дешевый сахар — 40 рублей за 1 кг.

Совет 2. Делите на два и берите карты

Согласно Алтайкрайстату, стоимость минимального набора продуктов питания в Алтайском крае в мае 2019 года составляла 3889 рублей. Цифра ничего хорошего не предвещала. Поэтому мы включили смекалку и способность экономить: имея дело со статистикой, смело делим 3889 рублей на два. Полученная сумма оказалась хоть как-то приближенной к нашей стипендии. Далее — берем с собой все имеющиеся карты с накопительными скидками, бонусами и выдвигаемся по магазинам.

Совет 3. Найти правильный магазин и нужные цены

Кстати, магазин тоже нужно уметь выбрать. Лучше зайти сразу в несколько точек. В одном — макароны по акции, в другом — гречка на рубль дешевле. К примеру, недорогой хлеб можно найти исключительно в гипермаркетах.

По данным Алтайкрайстата, средняя потребительская цена на молоко, например, составляет 48,95 рублей за литр. Но средняя — не минимальная. Поэтому смело берем пакет молока за 26 рублей и, довольные сэкономленной двадцаткой, идем дальше.

Следом в нашу корзину попадает все самое дешевое и более-менее съедобно: по пачке гречки, овсянки и риса, 10 пакетов быстрозавариваемой лапши, пачка макарон и упаковка сосисок.

Совет 5. Пельмени на развес

Для поддержания массы тела необходимо купить самые дешевые пельмени и вареники. Их берем на развес, упакованные обойдутся примерно на 30% дороже. Далее берем булку хлеба, пару пачек овсяного печенья и маленькую упаковку майонеза.

Картофель, лук и морковь пропускаем — привезем с родительского огорода. Также возьмем пачку крестьянского масла, кило сахара и пару банок рыбных консервов.

Совет 6. Оставьте деньги на проезд

На кассе сумма остановилась с учетом скидки на отметке 1460 рублей (!) Это значит, что еще 340 рублей остаются лежать в кармане. Эти деньги можно потратить на развлечения или проездной. Правда, еще надо заплатить за общежитие или съемную квартиру, если собственного жилья в городе нет.

Размер бюджетных стипендий в некоторых странах Европы

Россия — от 1,8 до 4,2 тыс рублей в месяц

Франция — 5500 евро в год.

Германия — до 8500 евро в год.

Дания — от 380 до 770 евро в месяц.

Анастасия Лукьянец