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Как работает email-маркетинг

Email-маркетинг — оригинальная стратегия, используемая с целью привлечь клиентов в бизнес при помощи электронной почты. Данная методика включает в себя массу подготовительных мероприятий, которые могут потребоваться для того, чтобы привлечь людей к подписке, после чего их удержать для последующего совершения продаж.

Фото ООО "Фикси"

На сегодняшний день именно email-маркетинг считается одним из наиболее эффективных коммуникационных каналов, его возможности можно назвать безграничными. Многие ошибочно сравнивают такое явление со спамом, однако ничего общего они друг с другом не имеют.

Email-маркетинг — это не спам-рассылка, главное отличие заключается в том, что подписчики изъявляют согласие на получение конкретных писем, что удобно организовать с помощью сервиса email-рассылок mail365.ru. Сегодня для этой цели используются специальные сервисы, которые подразумевают отправку запроса на согласие в получении подобных посланий. Отписаться от рассылки можно в любой момент, сделав это самостоятельно.

Email-маркетинг — не такой простой инструмент, как может показаться на первый взгляд, внедрение его осуществляется довольно долго, однако эффективность в итоге зашкаливает. Подобные рассылки должны вести все компании, которые позиционируют себя, как успешные в своём сегменте. В результате они получат все те преимущества, которых невозможно достичь, используя такой инструмент продвижения:

  • Возможность построить прямой диалог бизнеса с клиентом.
    Использование email-рассылки позволяет наладить контакт с целевой аудиторией и получить отзывы, протестировать новые услуги или продвинуть конкретную идею за пределы определенного проекта.
  • Получение целевых действий от подписчиков.
    Если люди уже читали рассылку на постоянной основе, и она им нравится, то они таким образом помогают вести бизнес, о чем можно узнать более подробно на странице сервиса email-рассылок mail365.ru/kb/. Дополнительно их всегда можно попросить прокомментировать статьи или любые другие публикации, протестировать конкретный товар и изучить спрос на него, получить услуги или товар, воспользовавшись скидкой, которую можно получить за отзыв. Таким образом подписчики превращаются в активную клиентскую базу.
  • Автоматизация.
    Любая ссылка может быть настроена таким образом, что она будет работать на бизнес в автоматическом режиме, для чего достаточно один раз создать качественный контент и настроить программу рассылки.
  • Гарантированный результат.
    Практика показывает, что email-маркетинг приносит положительный результат в любом случае, размеры его пропорциональны числу подписчиков.
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