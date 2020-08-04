Как работает email-маркетинг

Email-маркетинг — оригинальная стратегия, используемая с целью привлечь клиентов в бизнес при помощи электронной почты. Данная методика включает в себя массу подготовительных мероприятий, которые могут потребоваться для того, чтобы привлечь людей к подписке, после чего их удержать для последующего совершения продаж.