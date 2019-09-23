Как рассчитывается потребление электроэнергии на содержание общего имущества многоквартирного дома

В офисы компании «Алтайкрайэнерго» периодически обращаются жители многоквартирных домов с вопросами о начислениях за потребленную электроэнергию на содержание общедомового имущества.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами жилых помещений и обслуживающее более одного помещения, является общим имуществом собственников помещений в указанном доме.

Собственник жилого помещения согласно ч. 3 ст. 30 Жилищного кодекса РФ несет бремя содержания данного помещения и, в том числе, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.

Таким образом, обязанность по оплате электроэнергии, потребленной при содержании общего имущества в многоквартирном доме, лежит на собственниках в силу закона.

В соответствии с п.4 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» многоквартирный дом должен быть оснащен прибором учета используемой электрической энергии. Обязанность по оснащению домов приборами учета, как и все расходы по установке, возложены на собственников помещения (жилого или нежилого).

Коллективный (общедомовый) прибор учета — средство измерения, используемое для определения объемов (количества) коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом. Общедомовой прибор учета учитывает весь объем коммунального ресурса, поданный в многоквартирный дом, в том числе освещение подъездов, потребление по всем индивидуальным приборам учета, освещение подвальных, чердачных помещений и т.д.

В случае, когда форма управления жилым домом не реализована, либо реализована непосредственная форма управления, АО «Алтайкрайэнерго» является исполнителем услуг по предоставлению коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества многоквартирного дома, производит начисление и принимает оплату по начислениям на общедомовые нужды от потребителей многоквартирного дома.

Для исчисления объема коммунального ресурса, представленного на общедомовые нужды, из показаний общедомового прибора учета вычитается потребление по всем индивидуальным приборам учета. Разница распределяется пропорционально площади помещений, принадлежащей собственникам.

Однако, возможны ситуации, когда жильцам не понятны источники начислений. В этом случае рекомендуем обратить внимание на следующие возможные причины увеличения расходов на оплату электроэнергии на СОИ:

Устаревшая или неверно смонтированная электропроводка в доме. Учитывайте , что поставщик ресурсов несет ответственность за состояние электрической сети только до границы балансовой принадлежности , и производить какие-либо работы во внутренних сетях дома не имеет права. Безучетное потребление , а проще говоря , хищение электроэнергии отдельными недобросовестными жильцами. В результате хищений энергоресурсов могут происходить перепады напряжения в сети , выходить из строя бытовая техника соседей , происходят отключения электроэнергии и , что самое опасное , повышается вероятность возникновения пожаров и поражения электрическим током. В итоге добропорядочные граждане , исправно оплачивающие счета за электроэнергию , несут неоправданные потери. Поэтому при обнаружении нарушений , самовольных подключений необходимо незамедлительно обратиться в филиалы компании или по телефону горячей линии 8−800−700−90−23.

Дополнительную информацию об обслуживании, порядке расчетов, тарифах и по другим вопросам можно получить на официальных сайтах компании: www.sk-altke.ru, www.altke.ru