Как рестораны увеличивают количество чаевых с помощью простого трюка

Обычный смайлик на чеке может увеличить благодарность официанту на 11%. Об этом пишет NYP .

Американские ученые провели исследование, которое посвятили культуре чаевых в ресторанах США.

Оказалось, что простой смайлик на чеке увеличивает чаевые на 11%.

Также рестораны прибегают к хитрой уловке. В чеке расписаны возможные проценты чаевых, а над ними разные смайлики: грустный — напротив самого низкого процента, веселый — возле самого большого.

При этом в доставке еды действует такая же система. Напомним, что в США чаевые обязательны.

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