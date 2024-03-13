13 марта
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Потребитель

Как рестораны увеличивают количество чаевых с помощью простого трюка

Обычный смайлик на чеке может увеличить благодарность официанту на 11%. Об этом пишет NYP.

Питание барнаульских финансовых специалистов.
Питание барнаульских финансовых специалистов.
Анна Зайкова.

Американские ученые провели исследование, которое посвятили культуре чаевых в ресторанах США.

Оказалось, что простой смайлик на чеке увеличивает чаевые на 11%.

Также рестораны прибегают к хитрой уловке. В чеке расписаны возможные проценты чаевых, а над ними разные смайлики: грустный — напротив самого низкого процента, веселый — возле самого большого.

При этом в доставке еды действует такая же система. Напомним, что в США чаевые обязательны.

Ранее сообщалось, что в Москве рестораны KFC начали менять вывески на Rostic’s.

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