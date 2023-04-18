Как россиянину купить квартиру в Дубае

С весны 2022 года спрос на недвижимость в Дубае со стороны россиян вырос на 35−40%. Причем, если раньше состоятельные граждане приобретали жилье в ОАЭ преимущество с целью инвестирования, то в последнее время хорошие квартиры в Дубае покупают преимущественно «для себя», то есть для проживания в настоящем времени. Что нужно знать, задумываясь о таком варианте вложения средств, расскажем чуть ниже.