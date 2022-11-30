Как рождаются «Легенды»

Аперитив «Легенды Алтая» — продукт компании «Тейси» — получил товарный знак «100 лучших товаров России». В начале ноября сотрудники «Тейси», которые имеют прямое отношение к разработке и созданию напитка, принимали награды. Технолога Ольгу Педа наградили почётным знаком «Отличник качества». Технического управляющего Александра Монахова и заведующего лабораторией Наталью Семыкину — почётной грамотой за достижения в области качества.

Алтайский производитель алкогольной продукции вывел новинку на российский рынок в 2020 году. Сейчас «Легенды Алтая» представлены в крупных торговых сетях России, от Симферополя до Камчатки, в Казахстане и Китае, а также в гостинично-ресторанном бизнесе.

— Идея создать такой продукт возникла задолго до его появления на полках магазинов. От идеи до её воплощения в жизнь прошло около 2 лет, — рассказывает Ольга Педа, технолог компании. — За это время было создано 10 образцов будущего аперитива с разным содержанием ягод, трав, мёда, спирта в составе. Каждый образец мы дегустировали коллективом, специально собирались дегустационные комиссии. Это была сложная, кропотливая и очень интересная работа.

По признанию Ольги Педа, за время её работы технологом это была первая разработка, которая потребовала не дни или месяцы, а годы.

Напиток создан на основе алтайского сырья: трав, ягод, мёда и пантогематогена. В его составе — 22 травы. Это символичная цифра для нового продукта, который создавался больше 2 лет в 22 регионе страны.

— Панты с «золотым» составом, которые используются при изготовлении, есть только на Алтае. Столь высокое качество рога алтайских маралов сохраняют благодаря условиям обитания, — говорит Андрей Миллер, коммерческий управляющий «Тейси». Производство аперитива занимает более четырёх месяцев. Большинство алкогольных напитков, представленных на полках магазинов, создаются в более короткие сроки.

— Перспектива созданного продукта и обратная связь от потребителей позволили нам заявить о «Легендах Алтая» на самом высоком уровне, — говорит Максим Байкалов, управляющий ООО «Тейси».

Справка

Компания «ТЕЙСИ» — лидер в производстве напитков Алтайского края с 25-летней историей. «ТЕЙСИ» использует технологические линии «ВС» — это марка оборудования, накотором создаёт напитки итальянский завод MARTINI* (англ. Мартини). Флагманом продуктовой линейки ведущей компании Сибири считается аперитив «Легенды Алтая».

Факт

Компания готова производить 300−400 тысяч бутылок аперитива в месяц. Сейчас производство «Тейси» загружено на 80%, поэтому есть возможность наращивать объёмы.

Награда

«100 лучших товаров России» — это всероссийская программа, призванная повышать качество и конкурентоспособность отечественной продукции и услуг, способствовать внедрению и развитию систем менеджмента.