Как самостоятельно подать на развод при наличии детей и взыскать алименты

Каждая семья счастлива одинаково, но несчастна по-своему. Бывает так, что между мужем и женой возникает разлад и они уже не могут быть вместе. Если супругов двое, то развод оформляется довольно просто и быстро в ЗАГСе. Но если в семье есть ребенок и не один, то бракоразводное дело можно решить только в суде.

С детьми — только через суд

Согласно СК РФ, расторжение брака между супругами, у которых есть дети, даже при взаимном согласии проходит только в судебном порядке. Для этого заинтересованная сторона должна подать исковое заявление в суд.

Какой? Здесь все зависит от нескольких факторов. В частности, если есть спор о месте проживания детей или требование о разделе имущества, стоимость которого превышает 50 тыс. рублей, то нужно обращаться в районный суд. И здесь без юриста будет довольно сложно, как психологически, так и с точки зрения знания процессуальных нюансов.

Если же споров между супругами не возникло, то исковое заявление подается мировому судье в зависимости от территориальной подсудности. Ее определяют по месту регистрации или проживания супруги или супруга, с которым остается ребенок.

Алгоритм действий при разводе

Вся информация есть на сайте. Сначала находим страничку мировых судей района проживания, ищем по адресу места жительства нужный участок, выясняем его номер и адрес места нахождения. Далее уже можно писать исковое заявление и собирать документы.

Исковое. СС0

К исковому заявлению, бланк которого можно найти здесь нужно приложить:

оригинал свидетельства о заключении брака

копию свидетельства о рождении ребенка

документ , подтверждающий уплату государственной пошлины , которая составляет 600 рублей

подтверждающий уплату государственной пошлины которая составляет 600 рублей если предъявляется требования об имуществе , то опись имущества

то опись имущества уведомление о вручении или иное подтверждение факта , что вторая сторона получила копии иска и всех приложенных к нему документов ( квитанция об отправке заказного письма с описью вложения , и сама опись вложения).

Государственную пошлину можно оплатить в любом отделении банка, либо онлайн — на сайте налоговой службы (www.nalog.ru) или через приложение. Главное получить чек о том, что оплата прошла. Реквизиты легко найти на страничке мировых судей.

Для удобства здесь же можно сформировать квитанцию в зависимости от услуги, перейдя на вкладку «Калькуляция госпошлины». Нас интересует «Подача искового заявления о расторжении брака». Кликаем сюда, а дальше сайт сам подскажет, что делать.

Что касается уведомления второй стороны, то есть минимум два пути. Если супруг и супруга сохранили хорошие отношения, то пакет с копиями собранных документов можно вручить лично ответчику под расписку, с указанием даты и перечня полученных документов.

Но чаще всего супруги не общаются или вообще «на ножах». Тогда документы высылаются заказным письмом с описью вложения. Почтовую квитанцию и опись прикладываем к исковому заявлению.

Измена. Ревность. Ссора. Открытые источники в Интернете

После этого весь пакет документов передается мировому судье. В условиях пандемии, когда в большинство ведомств вход ограничен, лучше отправить все заказным письмом с описью и уведомлением о вручении. Его можно отслеживать на сайте почты России.

Осталось дождаться, когда пройдет предварительное и основное заседания, куда приглашаются оба супруга.

Даже если вторая сторона не очень-то горит желанием разводиться, суд все равно расторгнет брак. При несогласии судья может дать время на примирение и судебный процесс затянется от одного до трех месяцев.

В случае дележки имущества суды порой длятся от нескольких месяцев до нескольких лет. Так что, придется набраться терпения.

Как отсудить алименты?

Не менее, а порой и более, животрепещущим до сих пор остается вопрос о взыскании алиментов. Как и где их требовать, если супруг (или супруга) уклоняется от своей прямой обязанности?

Следует помнить, что алименты можно взыскивать со второй стороны даже в случае, если брак не расторгнут. Когда родители не живут вместе, то супруга (или супруг), с которой живет ребенок, вправе потребовать алименты.

Сегодня на одного ребенка полагается четверть дохода супруга, не живущего со своим чадом. На двоих детей — треть, на троих — половина.

В любом случае, алгоритм истребования денег на содержание ребенка схож. Для этого нужно составить заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов. Бланк можно найти здесь.

При этом пошлину платить не нужно. Готовое заявление направляется в мировой суд.

Какие потребуются документы?

свидетельство о заключении ( или расторжения) брака

или расторжения) брака свидетельство о рождении ребенка ( детей)

детей) справка о составе семьи , она же выписка из домовой книги ( их выдает ТСЖ , управляющая компания)

Документы нужно отправить заказным письмом и также отслеживать его движение на сайте почты России.

Через пять дней с момента получения заявления суд выносит приказ о взыскании алиментов. Информация находится в свободном доступе на том же сайте мирового судьи. Но проще позвонить секретарю и уточнить лично.

В пятидневный срок после вынесения судебного приказа, документ отправляют должнику, который с момента его получения может обжаловать этот приказ в течение 10-ти дней. Если за отведенный срок приказ не отменяется, то его нужно получить и передать в службу судебных приставов.

Копилка. Деньги. СС0.

Алименты в твердой денежной сумме

Но бывают случаи, когда у супруга нет регулярного заработка, либо его «белая» зарплата до смешного мала. Тогда суд устанавливает взыскание алиментов в твердой денежной сумме. Она вычисляется из расчета прожиточного минимума на несовершеннолетнего (на сегодняшний день он составляет 10 611 рублей), поделенного пополам. Обязательства разделяются между обоими родителями.

Однако можно высудить сумму превышающую половину прожиточного минимуму. Это возможно, когда за ребенком нужен особый уход и (или) лекарства на лечение. Доказать это просто — собираются справки из медицинского учреждения, доказывающие диагноз, и чеки об оплате лечения. Все это суд учитывает при вынесении решения.

Заключение

Нередко обстоятельства складываются так, что спор между двумя супругами о разделе имущества, месте проживания ребенка и взыскании алиментов выходя за рамки общей практики.

Например, один из супругов изо всех сил стремится отсудить себе все имущество, либо пытается через суд забрать ребенка себе, нарушая при этом права несовершеннолетнего.

Случаев масса и разобрать каждый сложно даже специалисту. Для того, чтобы свести к минимуму потери и не остаться у «разбитого корыта» только лишь от незнания юридических тонкостей, в особо сложных случаях лучше обратиться к юристу, специализирующемся на семейных спорах.

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