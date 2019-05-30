Как сделать питомца счастливым? Зоомагазин «Мокрый нос» знает ответ

«Мы в ответе за тех, кого приручили», — говорил Сент-Экзюпери устами Маленького принца, и был полностью прав. Да, здоровье и самочувствие домашних любимцев полностью зависит от нас. И порой оно становится нелегкой задачей: чем правильно кормить, как ухаживать и, наконец, где все купить? На эти и другие вопросы вам ответят в сети магазинов «Мокрый нос». И не только ответят, но покажут все необходимое!

Торговая сеть «Мокрый нос» насчитывает 7 магазинов в Барнауле, 7 магазинов в Красноярске и еще 53 магазина в Новосибирске и области. Это для тех, кто хочет «вживую» посмотреть, пощупать и оценить широкий ассортимент зоотоваров: от сухих и мокрых кормов до одежды, косметики, игрушек и т.д. Здесь есть все, что нужно для домашних животных:

Собак,

Кошек,

Грызунов,

Птиц,

Рептилий,

Аквариумных рыбок и т.д.

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Торговая сеть «Мокрый нос». Фото предоставлено рекламодателем.

Здоровое питание — основа основ

От того, что лежит в миске вашего питомца, зависит многое: его самочувствие, состояние шерсти и даже продолжительность жизни. В магазинах «Мокрый нос» знают толк во вкусной и здоровой еде — на выбор есть корма от ведущих марок, таких как Royal Canin, Sheba, Acana, Cat chow и Dog chow, Hills, Pro plan и многие другие.

Особое внимание хотим обратить на корм Trainer — это итальянский продукт суперпремиального класса. Он создан из натурального бескостного мяса без синтетических добавок, причем используется только свежее (не замороженное) сырье. В линейке есть корма для кошек и собак разного возраста, для крупных и мелких пород, для животных со склонностью к аллергии и т.д. Словом, производитель учел все нюансы. Кстати, этот корм можно купить со скидкой 30%!

Но если владельцы думают о здоровье, то для самого питомца главное — вкус, и в «Мокром носе» есть чем побаловать любимого члена семьи. Деревенские лакомства, вкусные и безопасные косточки, печенье для животных, даже полезный шоколад!

Торговая сеть «Мокрый нос». Фото предоставлено рекламодателем.

Игрушки и аксессуары

Конечно, хороший корм — это главное, но все же его недостаточно для того, чтобы питомец был полностью счастлив. Не менее важно создать правильное окружение: домик, миска, наполнители для туалета, любимые игрушки…

Поэтому «Мокрый нос» подготовил для вас большой выбор:

Уютных лежанок для собак,

Кошачьих домиков и когтеточек,

Просторных чаш для рептилий,

Удобных клеток для птиц,

Аксессуаров в аквариум и массу других полезных вещей.

Кроме того, есть принадлежности, которые не входят в «базовый набор», но помогают в уходе за животным. Например, это коврики под миску с антискользящим покрытием (и у вас всегда будет чистый пол), автоматические кормушки и поилки, наборы для кормления малышей, игровые шары и гамаки для грызунов. Смотрите каталог — вы обязательно найдете то, что сделает вашу с питомцем жизнь намного комфортнее.

«Мы в ответе за тех , кого приручили». Фото предоставлено рекламодателем.

Косметика и груминг

Вопрос удобства неразрывно связан с двумя другими — чистотой и красотой. В этом плане роль косметики и товаров для груминга сложно переоценить. О разных наполнителях, спреях и специальных шампунях знают все, но «Мокрый нос» предлагает и другие товары, которые бывает непросто найти:

Фото предоставлено рекламодателем.

Зубные щетки и пасты,

Крем и воск для ухода за лапами,

Большой выбор парфюмерии,

Гигиенические салфетки для глаз и ушей,

Подгузники и трусики для собак,

Средства для очистки воды в аквариумах,

Все виды щеток , когтерезок и удобные массажные варежки.

Это далеко не полный список полезных вещей — «Мокрый нос» всегда найдет, чем удивить даже своих постоянных клиентов.

Заходите и радуйте тех, кого приручили!

Торговая сеть «Мокрый нос». Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Торговая сеть «Мокрый нос» Адрес: Барнаул, ул. Попова, 70 к2 Телефон: 8 (3852)22−29−40 Сайт: www.mokryinos.ru Группа Вконтакте

* Только в магазине по адресу: ул. Повова, 70 к2