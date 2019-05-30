Как сделать питомца счастливым? Зоомагазин «Мокрый нос» знает ответ

Торговая сеть «Мокрый нос» насчитывает 7 магазинов в Барнауле, 7 магазинов в Красноярске и еще 53 магазина в Новосибирске и области. Это для тех, кто хочет «вживую» посмотреть, пощупать и оценить широкий ассортимент зоотоваров: от сухих и мокрых кормов до одежды, косметики, игрушек и т.д. Здесь есть все, что нужно для домашних животных:
- Собак,
- Кошек,
- Грызунов,
- Птиц,
- Рептилий,
- Аквариумных рыбок и т.д.
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Здоровое питание — основа основ
От того, что лежит в миске вашего питомца, зависит многое: его самочувствие, состояние шерсти и даже продолжительность жизни. В магазинах «Мокрый нос» знают толк во вкусной и здоровой еде — на выбор есть корма от ведущих марок, таких как Royal Canin, Sheba, Acana, Cat chow и Dog chow, Hills, Pro plan и многие другие.
Особое внимание хотим обратить на корм Trainer — это итальянский продукт суперпремиального класса. Он создан из натурального бескостного мяса без синтетических добавок, причем используется только свежее (не замороженное) сырье. В линейке есть корма для кошек и собак разного возраста, для крупных и мелких пород, для животных со склонностью к аллергии и т.д. Словом, производитель учел все нюансы. Кстати, этот корм можно купить со скидкой 30%!
Но если владельцы думают о здоровье, то для самого питомца главное — вкус, и в «Мокром носе» есть чем побаловать любимого члена семьи. Деревенские лакомства, вкусные и безопасные косточки, печенье для животных, даже полезный шоколад!
Игрушки и аксессуары
Конечно, хороший корм — это главное, но все же его недостаточно для того, чтобы питомец был полностью счастлив. Не менее важно создать правильное окружение: домик, миска, наполнители для туалета, любимые игрушки…
Поэтому «Мокрый нос» подготовил для вас большой выбор:
- Уютных лежанок для собак,
- Кошачьих домиков и когтеточек,
- Просторных чаш для рептилий,
- Удобных клеток для птиц,
- Аксессуаров в аквариум и массу других полезных вещей.
Кроме того, есть принадлежности, которые не входят в «базовый набор», но помогают в уходе за животным. Например, это коврики под миску с антискользящим покрытием (и у вас всегда будет чистый пол), автоматические кормушки и поилки, наборы для кормления малышей, игровые шары и гамаки для грызунов. Смотрите каталог — вы обязательно найдете то, что сделает вашу с питомцем жизнь намного комфортнее.
Косметика и груминг
Вопрос удобства неразрывно связан с двумя другими — чистотой и красотой. В этом плане роль косметики и товаров для груминга сложно переоценить. О разных наполнителях, спреях и специальных шампунях знают все, но «Мокрый нос» предлагает и другие товары, которые бывает непросто найти:
- Зубные щетки и пасты,
- Крем и воск для ухода за лапами,
- Большой выбор парфюмерии,
- Гигиенические салфетки для глаз и ушей,
- Подгузники и трусики для собак,
- Средства для очистки воды в аквариумах,
- Все виды щеток, когтерезок и удобные массажные варежки.
Это далеко не полный список полезных вещей — «Мокрый нос» всегда найдет, чем удивить даже своих постоянных клиентов.
Заходите и радуйте тех, кого приручили!
Адрес: Барнаул, ул. Попова, 70 к2
Телефон: 8 (3852)22−29−40
Сайт: www.mokryinos.ru
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* Только в магазине по адресу: ул. Повова, 70 к2