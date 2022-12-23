Как сделать праздник лучше: накормить всех и не стоять у плиты

И стол ломится от яств
Вспомним, что обычно стоит на новогоднем столе? Конечно, это бутерброды с красной икрой, колбасами и хрустящими огурчиками. В «Быстрономе» в любое время можно найти свежую выпечку и хрустящий багет, который идеально подойдет для нежных бутербродов. А если не хочется готовить закуски, можно попробовать пиццу, которую выпекают прямо в магазине.
В подборе продуктов для горячего поможет отдел кулинарии «Быстронома». Мясо, птица, рыба — их комбинации в различных блюдах придутся по вкусу вам и вашим гостям. Есть и классическое «Мясо по-французски» и продукты для тех, кто, например, следит за фигурой: паровые котлетки, отварные овощи и легкие овощные салаты. Можно приобрести как готовое блюдо, так и заготовки, чтобы не тратить время на резку и варку ингредиентов.
Кстати, в предновогодние дни в «Быстрономе» на ул. Гущина, 154в в Барнауле, в ТРК «Воскресенье» и ТЦ «Васильевский Пассаж» в Бийске можно сделать предзаказ в отделе кулинарии. Салаты, закуски, мясо гриль и горячие блюда можно заказать заранее прямо в магазине и забрать в удобное для вас время, обратившись к администратору магазина.
В этом же отделе вы сможете найти царя новогоднего стола — салат «Зимний». Помимо полюбившихся салатов найдутся варианты для гурманов: «Печеночный», «Гнездо глухаря», «Хе из курицы» и другие.
Специально к празднику «Быстроном» расширил для вас ассортимент блюд кулинарии: рулетики с ветчиной, порционный жульен с курицей и грибами, порционное куриное филе запеченное с помидорами.
Подсластить уходящий год помогут десерты, сделанные в магазине: воздушные пирожные, разнообразные торты и сладкие пироги.
А дополнить десерты можно сочными мандаринами и ананасами, спелыми гранатами и яблоками.
Появятся улыбки
Чтобы купить подарки, не обязательно выходить из «Быстронома». В магазине вы легко найдете презенты под елку, предметы для новогоднего декора и подарочные наборы для друзей и близких. А символ нового года — очаровательный заяц — будет встречать вас в виде мягких игрушек, шаров, кружек и шоколада. Коллекция салютов поможет устроить незабываемое шоу в вашем дворе и приятно удивит вас и ваших соседей.
Станем богаче
Помните, что получать подарки для себя любимого можно каждую неделю.
«Быстроном» запустил предновогоднюю акцию «Поймай удачу за хвост». С 1 декабря 2022 г по 11 января 2023 г каждую среду магазин разыгрывает полезные призы: корзины с подарками, денежные сертификаты, технику и многое другое. А розыгрыш главного приза — полмиллиона рублей — состоится 11 января 2023 г.
Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно всего лишь зарегистрировать чек на сумму от 1000 рублей на сайте.
Установите новое приложение «Быстронома» (18+): оно появилось совсем недавно, но уже стало отличным помощником для покупателей. Здесь вы найдете все новости о скидках, акциях и розыгрышах, а также сможете использовать виртуальную скидочную карту. К тому же в приложении карта абсолютно бесплатна и бессрочна.
Узнать об акциях в магазинах сети «Быстроном» можно на официальном сайте. А больше интересного — на странице сети Вконтакте.
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