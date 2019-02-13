Розетки и лампы с интеллектом: как сделать дом умным и безопасным?

Видеонаблюдение
Эта услуга — ключевая в «Умном доме». С его помощью можно с компьютера или смартфона наблюдать за ситуацией в квартире. Например, увидеть, в безопасности ли ребенок. Также можно присматривать за пожилыми людьми: не всегда есть средства на сиделку, а с помощью видеокамеры можно не только видеть, но и слышать, в безопасности ли пожилой человек.
Или, к примеру, вы живете с пожилым родственником, перенесшим инсульт. Вам нужно отлучиться, но его не с кем оставить. Выручит видеокамера. Если больной попытается встать или упадет с кровати, вы получите уведомление на смартфон о совершенном действии и вовремя вызовете скорую помощь.
Для наблюдения в помещении цифровую камеру с широким углом обзора можно установить в гостиной, детской комнате и даже в гараже. Настроить ее можно самостоятельно, все интуитивно понятно и авторизация проходит в один клик. Видео можно смотреть в приложении на любом гаджете: компьютере, ноутбуке, смартфоне, планшете. С приложением на смартфоне можно голосом связаться с теми, кто находится в помещении с видеонаблюдением.
Все, что камера снимает, хранится в течение 7 дней в облачном хранилище «Ростелекома», которое защищено от атак любого рода. Информация зашифрована, поэтому обо всем, что происходит у вас в доме, знаете только вы.
Контроллер — сердце «Умного дома»
Это сердце «Умного дома». Представляет собой небольшую пластиковую коробочку, которая связывает все датчики, камеры и лампочки в вашем доме и дает им команды. С помощью него можно прописывать сценарии взаимодействия между датчиками и камерами и единовременно подключать до 200 устройств. Для работы контроллера необходим только доступ в интернет и розетка 220 В.
Датчик открытия
Ставится на двери и окна и контролирует, открыты они или нет. Если в дом пробрался нежеланный гость, датчик открытия оповестит вас сообщением на смартфон, включит громкую сирену, а в перспективе будет передавать сигнал тревоги в охранное агентство.
С помощью датчика можно настроить сценарий «встреча хозяина». К примеру, вы открываете входную дверь, а «Умный дом» включает свет и розетку с чайником. Датчик открытия также фиксирует температуру и освещенность помещения.
Датчик движения
Это незаметное устройство оповещает о том, что в доме кто-то есть в ваше отсутствие. «Умный дом» пришлет вам оповещение, включит камеры наблюдения и покажет, стоит ли волноваться по этому поводу. Возможны различные сценарии использования датчика.
Датчики дыма и газа
Способны уберечь самое ценное — вашу семью и ваш дом — от пожара. При первых признаках утечки газа или задымления датчики оповещают об опасности звуковым сигналом, push-уведомлением или SMS.
Датчик протечек
Спасительное средство на случай непредсказуемых прорывов труб. В городе часто проводят проверку систем водоснабжения с помощью гидроударов. Делают это чаще в летнее время, в самую пору отпусков и каникул, когда чаще всего квартиры пустуют. Если какая-либо труба не выдержит, когда вас нет дома, то это может обернуться не только дорогостоящим ремонтом, но и разбирательствами с соседями.
В этом случае ситуацию может спасти датчик протечек. Если датчика касается вода, то он сразу отправляет сигнал на смартфон владельца и подает звуковой либо световой сигнал.
Умная лампочка
Вкручиваете «умную» лампочку во все плафоны в доме и у вас — подконтрольная светотека. Лампы могут менять цвет освещения и мигать, их можно привязать к различным датчикам (например, включаться, когда срабатывает датчик движения). Очень удобно создавать таким образом имитацию вашего присутствия, чтобы не искушать домушников, пока вы в отпуске.
Умная розетка
Она выполняет функции обычной розетки и управляется со смартфона либо также участвует в сценарии с датчиками. Сервис позволяет контролировать бытовые электроприборы дистанционно, через мобильное приложение: например, включить чайник или выключить утюг. И вот уже весь дом можно обесточить одной кнопкой или включить заранее какой-либо прибор.
Управление и безопасность
Вам не придется строить новый дом или квартиру, чтобы установить и подключить «Умный дом». Эстетичные детали крепятся на двусторонний скотч, работают через Wi-Fi, и в каждом комплекте есть подробная инструкция настройки. А камера, например, сама голосом подсказывает, что делать.
Управлять услугой «Умный дом» можно с помощью личного кабинета на сайте «Ростелекома» либо через приложение на смартфоне или планшете.
Приобрести «умный» продукт можно не только за полную стоимость, но и в рассрочку* в офисе «Ростелекома», заказать через сайт www.rt.ru или по тел. 8−800−1000−800 (круглосуточная техподдержка услуги). Доставка оборудования бесплатная.**
*Рассрочку предоставляет ПАО «Ростелеком»
*Информация действительна на момент публикации