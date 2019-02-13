Розетки и лампы с интеллектом: как сделать дом умным и безопасным?

Свести эти риски к минимуму может « Умный дом » — инновационный коробочный продукт для безопасности и комфорта жилья. «Экосистема» состоит из различных датчиков и устройств и способна решать повседневные задачи без участия человека. Сценарии взаимодействия между датчиками и устройствами разнообразны и зависят от желания собственника жилья и тревог остальных домочадцев. Посмотрим, из чего состоит услуга.

В будни взрослые обычно работают, дети — в школе, в детском саду. Дом подолгу пустует. Если в этот момент произойдет коммунальная авария, время будет упущено. Иногда дома остаются одни пожилые люди или дети, и они уязвимы перед грабителями.

Несколько лет назад мы видели такое только в кино и считали фантазией. Кто бы мог подумать, что управлять безопасностью дома можно будет с мобильного телефона? Телекоммуникации развиваются стремительно, и сегодня «Ростелеком» предлагает жителям Алтая услугу « Умный дом ». Рассказываем, из чего он состоит и как может улучшить жизнь.

Наблюдайте за своим домом, где бы вы ни находились.

Видеонаблюдение

Эта услуга — ключевая в «Умном доме». С его помощью можно с компьютера или смартфона наблюдать за ситуацией в квартире. Например, увидеть, в безопасности ли ребенок. Также можно присматривать за пожилыми людьми: не всегда есть средства на сиделку, а с помощью видеокамеры можно не только видеть, но и слышать, в безопасности ли пожилой человек.

Или, к примеру, вы живете с пожилым родственником, перенесшим инсульт. Вам нужно отлучиться, но его не с кем оставить. Выручит видеокамера. Если больной попытается встать или упадет с кровати, вы получите уведомление на смартфон о совершенном действии и вовремя вызовете скорую помощь.

Для наблюдения в помещении цифровую камеру с широким углом обзора можно установить в гостиной, детской комнате и даже в гараже. Настроить ее можно самостоятельно, все интуитивно понятно и авторизация проходит в один клик. Видео можно смотреть в приложении на любом гаджете: компьютере, ноутбуке, смартфоне, планшете. С приложением на смартфоне можно голосом связаться с теми, кто находится в помещении с видеонаблюдением.

Все, что камера снимает, хранится в течение 7 дней в облачном хранилище «Ростелекома», которое защищено от атак любого рода. Информация зашифрована, поэтому обо всем, что происходит у вас в доме, знаете только вы.

Контроллер — сердце «Умного дома»

Это сердце «Умного дома». Представляет собой небольшую пластиковую коробочку, которая связывает все датчики, камеры и лампочки в вашем доме и дает им команды. С помощью него можно прописывать сценарии взаимодействия между датчиками и камерами и единовременно подключать до 200 устройств. Для работы контроллера необходим только доступ в интернет и розетка 220 В.

Датчик открытия

Ставится на двери и окна и контролирует, открыты они или нет. Если в дом пробрался нежеланный гость, датчик открытия оповестит вас сообщением на смартфон, включит громкую сирену, а в перспективе будет передавать сигнал тревоги в охранное агентство.

С помощью датчика можно настроить сценарий «встреча хозяина». К примеру, вы открываете входную дверь, а «Умный дом» включает свет и розетку с чайником. Датчик открытия также фиксирует температуру и освещенность помещения.

Датчик открытия 3 в 1 PST02−5C. Источник: altai.old.rt.ru/smart_house

Датчик движения

Это незаметное устройство оповещает о том, что в доме кто-то есть в ваше отсутствие. «Умный дом» пришлет вам оповещение, включит камеры наблюдения и покажет, стоит ли волноваться по этому поводу. Возможны различные сценарии использования датчика.

Датчик движения 3 в 1 PST02−5B. Источник: altai.old.rt.ru/smart_house

Датчики дыма и газа

Способны уберечь самое ценное — вашу семью и ваш дом — от пожара. При первых признаках утечки газа или задымления датчики оповещают об опасности звуковым сигналом, push-уведомлением или SMS.

Датчик протечек

Спасительное средство на случай непредсказуемых прорывов труб. В городе часто проводят проверку систем водоснабжения с помощью гидроударов. Делают это чаще в летнее время, в самую пору отпусков и каникул, когда чаще всего квартиры пустуют. Если какая-либо труба не выдержит, когда вас нет дома, то это может обернуться не только дорогостоящим ремонтом, но и разбирательствами с соседями.

В этом случае ситуацию может спасти датчик протечек. Если датчика касается вода, то он сразу отправляет сигнал на смартфон владельца и подает звуковой либо световой сигнал.

Умная лампочка

Вкручиваете «умную» лампочку во все плафоны в доме и у вас — подконтрольная светотека. Лампы могут менять цвет освещения и мигать, их можно привязать к различным датчикам (например, включаться, когда срабатывает датчик движения). Очень удобно создавать таким образом имитацию вашего присутствия, чтобы не искушать домушников, пока вы в отпуске.

Умная розетка

Она выполняет функции обычной розетки и управляется со смартфона либо также участвует в сценарии с датчиками. Сервис позволяет контролировать бытовые электроприборы дистанционно, через мобильное приложение: например, включить чайник или выключить утюг. И вот уже весь дом можно обесточить одной кнопкой или включить заранее какой-либо прибор.

Управление и безопасность

Вам не придется строить новый дом или квартиру, чтобы установить и подключить «Умный дом». Эстетичные детали крепятся на двусторонний скотч, работают через Wi-Fi, и в каждом комплекте есть подробная инструкция настройки. А камера, например, сама голосом подсказывает, что делать.

Управлять услугой «Умный дом» можно с помощью личного кабинета на сайте «Ростелекома» либо через приложение на смартфоне или планшете.

Приобрести «умный» продукт можно не только за полную стоимость, но и в рассрочку* в офисе «Ростелекома», заказать через сайт www.rt.ru или по тел. 8−800−1000−800 (круглосуточная техподдержка услуги). Доставка оборудования бесплатная.**

*Рассрочку предоставляет ПАО «Ростелеком»

*Информация действительна на момент публикации