Как сэкономить при покупке комодов и другой мебели в Калининграде

Выбор и покупка мебели для дома, квартиры или офиса — не самая простая задача, несмотря на разнообразие выбора. Проблема в том, что не все магазины могут предложить большой ассортимент и выгодные цены, высокое качество и оперативную доставку. Если вы в поисках красивой и недорогой мебели, то обязательно изучите предложение от компании «Лазурит». Это крупнейший мебельный производитель в России, продукция которого представлена в фирменных магазинах в более чем 170 городах страны.

В Калининграде выгодно заказать мебель этой торговой марки можно через интернет-магазин. В нем регулярно проводятся акции и распродажи. Скидки на многие позиции достигают 70%. Дополнительно производитель предлагает оформить рассрочку на выгодных условиях. Стоимость товара не увеличивается. На таких условиях можно комод купить даже из новой коллекции. Если вас заинтересовало предложение, то проходите на сайт lazurit.com. В каталоге представлен полный ассортимент продукции с подробным описанием, фотографиями и ценами:

прямые комоды;

угловые модели;

с дверцами.

Вы можете выбрать соответствующий фильтр, чтобы изучить только варианты, представленные на скидке. Это дополнительно сэкономит время. Также в описании указана дата доставки товара.

Как оформить заказ через интернет-магазин?

Оформить заказ через интернет-магазин можно в один клик, не посещая салон или офис. Для этого выберите из каталога мебель, которая подойдет по всем параметрам — стиль, размеры, стоимость. Затем нужно добавить товар в корзину и в специальной форме указать контактный номер телефона. После обработки заявки с вами свяжутся менеджеры магазина, чтобы уточнить детали. Дополнительно вы можете заказать сборку корпусной мебели, которую выполнят опытные мастера. В комплекте вы также получите чек и официальную гарантию от производителя.

ООО «Торговый дом «Лазурит». ОГРН1073917000068. Юридический адрес238311, РФ, Калининградская область, Гурьевский район, п. Большое Исаково, ул. Калининградская, д. 2 Е