Как сибирские абоненты Tele2 пережили пандемийный год в онлайне

В 2020 году абоненты Tele2 в Сибири увеличили потребление мобильного интернет-трафика в полтора раза, и Алтайский край не стал исключением. В 2021 году может быть вполне реальным прирост еще на 30%, считает директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский. Ведь значительная часть жизни людей перенеслась в онлайн — там они совершают покупки, общаются, развлекаются и работают.

Россияне проводят в интернете 7 часов 52 минуты каждые сутки, и это почти на час больше среднемирового времени в Сети — 6 часов 54 минуты (данные отчета о состоянии цифровой сферы Global Digital 2021).

С января по октябрь 2020 года число любителей онлайн-шопинга среди абонентов Tele2 выросло на 78%, а количество заказов на 46% год к году. Количество пользователей всех популярных соцсетей и мессенджеров тоже увеличилось, в «Одноклассниках» и Facebook на 120%, мобильная аудитория Instagram — вдвое (данные на октябрь 2020 года).

Впечатляющий рост показал YouTube: количество его пользователей среди сибирских клиентов Tele2 выросло год к году на 66%, а объем потребляемого трафика на 85%. Самым популярным мессенджером остается WhatsApp — через него проходит 76% всего трафика передачи данных Tele2, приходящегося на мессенджеры.

Оказалась востребованной и онлайн-площадка «Дом по другим правилам», которую компания Tele2 запустила в конце апреля 2020 года. Там собран интересный контент на самые разные темы — от фильмов до спортивных мастер-классов.

Дом виртуальный — впечатления реальные. Дмитрий Лямзин

Сибиряки составили 10% от всех посетителей «Дома» в стране. Больше всего гостей было из Красноярска, а чаще всего возвращались в «Дом» жители Республики Алтай. Самой популярной комнатой среди сибирских регионов стал тренажерный зал, за ним следуют кинозал и гараж, кухня и лекторий.

Многие вопросы, связанные с услугами Tele2, абоненты начали решать удаленно. Так, в два с половиной раза вырос спрос на доставку SIM-карт по Сибири. В крупных городах их привозят за два часа, а в сельской местности — в срок от двух до восьми суток.

С апреля 2020 года оператор запустил сервисы саморегистрации абонентов. Теперь они самостоятельно могут зарегистрировать первую или еще одну симку без посещения салона связи. Новым клиентам нужно сделать селфи и сфотографировать паспорт, а действующим — пройти упрощенную процедуру активации.

Управлять своими услугами связи и искать ответы на возникающие вопросы абоненты предпочитают через цифровые сервисы. По итогам 2020 года число активных пользователей приложения «Мой Tele2» выросло на 40%. В Сибири доля клиентов составляет 18% - немногим меньше, чем в Москве.

Доля пользователей приложения «Мой Tele2» в Сибири за год выросла вдвое. Фоо: архив компании Tele2.

Количество обращений в цифровые каналы обслуживания абонентов (соцсети, мессенджеры) увеличилось на 200%, тогда как количество звонков в контакт-центр — на 3%. Причем люди звонят не только чтобы решить вопросы, связанные с услугами Tele2, но и по поводу жизненных проблем. Кто-то не может вызвать скорую, кто-то -дозвониться родственникам и так далее. Сотрудники контакт-центра Tele2 помогают абонентам и в таких обстоятельствах.

95% салонов связи оператора продолжили работать и во время пандемии, потому что многие клиенты привыкли решать свои вопросы через них. При этом 450 сотрудников макрорегиона «Сибирь» Tele2 уже год работают удаленно. Некоторые функции перешли на «шахматное» посещение — три дня в офисе, два дома.

Дмитрий Кромский,

директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

— Я считаю, что мы справляемся с вызовами пандемии успешно. Гибридная и удаленная работа не помешали нам оперативно пересмотреть программу строительства в 2020 году. За год мы увеличили количество сайтов (так называется инфраструктурная площадка, на которой могут располагаться сразу несколько различных базовых станций сотовой связи, обычно на одном антенно-мачтовом сооружении) на 14,5% в целом по Сибири. На 2 тыс. уже действующих площадок разместили дополнительное оборудование и запустили там 4G.

Дмитрий Кромский отметил, что более 1 тыс. базовых станций 4G было запущено в тех местах, где до 2020 года высокоскоростного интернета Tele2 не было. Доступ к 4G получили более 220 тыс. человек в сибирских регионах. Доля населения, проживающего в зоне покрытия 4G-интернета от Tele2, сейчас превышает 90% в среднем по Сибири.

Для улучшения качества связи и обслуживания абонентов оператор запустил в эксплуатацию два современных облачных коммутатора, которые предназначены для управления сетью в девяти сибирских регионах. Общая стоимость проекта составила 560 млн рублей.

Центр обработки данных. Архив компании Tele2.

После перевода процессов управления сетью в облако Tele2 сможет предложить сибирским клиентам ряд новых услуг. Спектр возможностей нового комплекса широк и может постоянно обновляться.

По мнению Дмитрия Кромского, рынок мобильной связи станет еще более напряженным, и бороться операторам предстоит не в поле цены, а в поле качества мобильного интернета. Потому что требования к нему у абонентов постоянно растут.

Дмитрий Кромский,

директор макрорегиона «Сибирь» Tele2: