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Как сибирякам защитить свои накопления от инфляции

Если вы хотите, чтобы ваши сбережения не только хранились, но и приумножались, откройте вклад, советуют финансисты. Это один из самых простых и доступных способов получить пассивный доход сверх инфляции.

Как сибирякам защитить свои накопления от инфляции.
Как сибирякам защитить свои накопления от инфляции.
Банк «Левобережный» (ПАО)

В настоящее время ставки по вкладам выросли. Это одна из причин, по которой россиянам стоит открывать вклады. Какими еще преимуществами обладает этот способ получения дохода, разобрали специалисты на примере вклада «Любимый» Банка «Левобережный».

1
Высокая ставка — от 6,75% до 7,75% годовых

Еще полгода назад, в марте 2021 года, максимальная ставка по вкладу «Любимый» составляла 5% годовых. Сегодня банк предлагает доходность 7,75% годовых при размещении средств на 2 года клиентам, которые:

  • откроют вклад в интернет-банке/мобильном приложении BL-online;
  • или получают пенсию на счет в Банке «Левобережный». Если пенсионер еще не является клиентом банка, он может перевести сюда пенсию и оформить вклад по самой высокой ставке даже в офисе.

На таких условиях ваш доход составит почти 40 000 рублей при размещении 250 000 рублей.

Минимальная сумма вклада — 50 000 рублей. Срок — 367, 540 или 730 дней (один, полтора или два года).

2
Выбор удобного способа размещения

Если вы еще не являетесь пенсионером или не хотите открывать вклад онлайн, вы можете разместить средства в любом офисе Банка «Левобережный» по ставке от 6,75% до 7,5% годовых в зависимости от срока вклада. Так, при размещении 250 000 рублей уже через 1 год вы заработаете почти 17 000 рублей.

3
Ежемесячное начисление процентов с возможностью их снятия

Банк выплачивает проценты ежемесячно, при необходимости вы можете распоряжаться ими в любое время.

4
Начисление процентов на остаток

Выплаченные проценты по вкладу можно перечислять на отдельный счет с дебетовой картой, по которому будут начисляться дополнительные проценты на остаток средств — 2,75% по счету «Практичный» и 3,5% по счету «Пенсионная карта». При этом если пользоваться картой в магазинах и оплачивать покупки и услуги в Интернете, то вам будет начисляться кешбэк реальными деньгами в размере до 5% от суммы чека. Это двойная выгода для вкладчика.

5
Надежность банка на рынке

Банк является участником федеральной программы обязательного страхования вкладов. Все его вкладчики защищены и вправе вернуть до 1,4 млн рублей при наступлении страхового случая.

Благодаря выгодным условиям, вклад «Любимый» Банка «Левобережный» (ПАО) признан лучшим в стране, заняв 1-е место в рейтинге вкладов, по расчетам калькулятора «Выберу.ру».

Открыть вклад можно в интернет-банке, мобильном приложении BL-online или в любом офисе банка:

  • Барнаул, пр. Ленина, 44а и ул. Георгиева, 22,
  • Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 63а.

Чтобы получить консультацию, оставьте заявку на сайте или звоните в единую справочную службу: 8−800−3333−555.

Более подробную информацию об условиях, ставках, необходимых документах по вкладам можно посмотреть на сайте Банка «Левобережный» (ПАО)


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