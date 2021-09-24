Как сибирякам защитить свои накопления от инфляции.

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Высокая ставка — от 6,75% до 7,75% годовых

Еще полгода назад, в марте 2021 года, максимальная ставка по вкладу «Любимый» составляла 5% годовых. Сегодня банк предлагает доходность 7,75% годовых при размещении средств на 2 года клиентам, которые:

откроют вклад в интернет-банке/мобильном приложении BL-online;

или получают пенсию на счет в Банке «Левобережный». Если пенсионер еще не является клиентом банка , он может перевести сюда пенсию и оформить вклад по самой высокой ставке даже в офисе.

На таких условиях ваш доход составит почти 40 000 рублей при размещении 250 000 рублей.

Минимальная сумма вклада — 50 000 рублей. Срок — 367, 540 или 730 дней (один, полтора или два года).