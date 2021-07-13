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Как сибиряки зарабатывают на вкладах: считаем на реальном примере

Вклад — это отличный источник пассивного дохода для тех, у кого есть даже небольшие накопления. Какой доход можно получить при открытии вклада на 6 месяцев, посчитали специалисты Банка «Левобережный».

Банк «Левобережный» (ПАО)

Разберем, как увеличить свои накопления, на примере сезонного вклада «Забота» с одной из самых больших ставок на рынке — 6% годовых. Это классический вклад на простых условиях по принципу «положил и забыл до конца срока» для тех, кто хочет накопить деньги. Минимальный взнос составляет 30 тысяч рублей. Но вы можете открыть вклад и на большую сумму — все зависит от вашего желания и возможностей. Банк выплатит вам весь доход вместе с суммой вклада спустя полгода (181 день).

Если вы оформите вклад «Забота» в июле, то уже в январе 2022 года, сразу после праздничных дней, вы получите дополнительный доход, который сможете потратить немедленно или когда в этом возникнет необходимость. Посчитать примерный заработок от своей суммы вложения можно на сайте банка: просто укажите сумму, которую вы планируете внести, и калькулятор рассчитает, сколько денег вы получите в конце срока. Например, открыв вклад на 250 тысяч рублей, вы заработаете через 6 месяцев более 7 тысяч рублей.

Будьте спокойны за сохранность своих вложений. Денежные средства по всем счетам и вкладам в Банке «Левобережный» застрахованы в пределах 1,4 млн рублей в рамках Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Также банк ежегодно входит в топ-50 самых надежных банков России по версии авторитетного экономического издания Forbes: в 2021 году «Левобережный» занял 45-е место рейтинга.

Оформить вклад можно в интернет-банке, мобильном приложении BL-online или в ближайшем офисе по адресу:

  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а и ул. Георгиева, 22,
  • г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 63а.

За консультацией обращайтесь в офисы Банка «Левобережный» или по телефону 8−800−3333−555.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

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