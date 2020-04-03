Как сменить профессию на карантине, не выходя из дома.

Пройти собеседование и обучение теперь можно и онлайн

Если рассматривать карантин как время больших возможностей, можно кардинально изменить свою жизнь. Например, найти новую работу и пройти обучение в крупной федеральной компании. И всё это не выходя из дома.

В Барнауле такую возможность предоставляет агентство недвижимости Жилфонд. Компания внедрила дистанционные механизмы трудоустройства и обучения новых сотрудников.

Занятия проходят в формате видеоконференции в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с перерывами на кофе и обед. После окончания карантина стажёры приступят к работе в одном из офисов агентства.

Людмила Авдюхина,

региональный директор Жилфонда:

Онлайн-собеседования и онлайн-обучение — хорошая возможность для тех, кто не привык опускать руки из-за трудностей и хочет использовать вынужденный простой максимально эффективно. Если вы потеряли работу, прежний уровень дохода или просто хотите сменить сферу деятельности на более перспективную, приходите в Жилфонд. Агентство работает с 1997 года, обладает сильной бизнес-моделью, управленческими и финансовыми ресурсами, ценным опытом работы в самых разных условиях. Мы точно знаем, что даже в экономически нестабильные времена спрос на жилье сохраняется. В силу разных жизненных обстоятельств люди продолжают покупать и продавать квартиры, а значит, у риэлтора всегда будет работа.

Запись на собеседование по телефону 8 (3852) 20-14-14 .

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