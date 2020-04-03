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Как сменить профессию на карантине, не выходя из дома

Пройти собеседование и обучение теперь можно и онлайн

Как сменить профессию на карантине, не выходя из дома.
Как сменить профессию на карантине, не выходя из дома.
Агентство недвижимости Жилфонд.

Если рассматривать карантин как время больших возможностей, можно кардинально изменить свою жизнь. Например, найти новую работу и пройти обучение в крупной федеральной компании. И всё это не выходя из дома.

В Барнауле такую возможность предоставляет агентство недвижимости Жилфонд. Компания внедрила дистанционные механизмы трудоустройства и обучения новых сотрудников.

Занятия проходят в формате видеоконференции в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с перерывами на кофе и обед. После окончания карантина стажёры приступят к работе в одном из офисов агентства.

Людмила Авдюхина,
региональный директор Жилфонда:

Онлайн-собеседования и онлайн-обучение — хорошая возможность для тех, кто не привык опускать руки из-за трудностей и хочет использовать вынужденный простой максимально эффективно. Если вы потеряли работу, прежний уровень дохода или просто хотите сменить сферу деятельности на более перспективную, приходите в Жилфонд. Агентство работает с 1997 года, обладает сильной бизнес-моделью, управленческими и финансовыми ресурсами, ценным опытом работы в самых разных условиях. Мы точно знаем, что даже в экономически нестабильные времена спрос на жилье сохраняется. В силу разных жизненных обстоятельств люди продолжают покупать и продавать квартиры, а значит, у риэлтора всегда будет работа.

Запись на собеседование по телефону 8 (3852) 20-14-14.

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