Как сократить расходы на мобильную связь в 2020 году

Агентство Telecom Daily прогнозирует , что в 2020 году тарифы на мобильную связь снова вырастут на 10−12%, а аналитики Content Review предсказывают еще больший рост — 15−25%. Притом, что увеличение расходов по этому пункту абоненты ощутили уже в текущем году. Разбираемся, как можно сэкономить на связи в таких обстоятельствах.

1. Уйти с архивного тарифа

Если вы в последний раз меняли свой тариф пару лет назад, то вам стоит задаться вопросом: не пора ли с него уйти? Да, действительно на архивных тарифах (тех, что больше не продаются) цена на какое-то время сохраняется, но в 2019 году операторы ее повысили примерно на 30% (данные Content Review).

Возможно, стоимость все равно более выгодная, чем на новых тарифах, но велика вероятность, что нет. Особенно в соотношении с набором услуг, который вам за эти деньги предлагают. Например, из года в год потребление мобильного интернета увеличивается.

Если вы регулярно выходите за ваш пакет гигабайтов, то уже сейчас платите за связь больше. На новых тарифах операторов абонентская плата выше, но и пакеты «тяжелее».

Возможно, выгоднее купить пакет по размеру. И сделать это лучше сейчас, по старым ценам. Как правило, в конце зимы или весной операторы обновляют тарифы.

2. Знать , где искать подвох

Сейчас в тарифах практически всех операторов мобильной связи самый «проблемный» момент — это звонки на стационарные телефоны и на мобильные по межгороду. Они не включены в пакет услуг, за них нужно платить отдельно.

Смартфон. СС0.

Все мы время от времени звоним в регистратуры поликлиник, записываемся в салоны красоты, совершаем деловые звонки на стационарные телефоны компаний со своего мобильного.

У многих друзья, любимые бабушка с дедушкой живут в соседних регионах. Или часто приходится звонить туда по работе. Посчитайте, сколько таких звонков в делаете в месяц.

Цены в Барнауле на них колеблются в пределах от 2 до 13 рублей за минуту. На большинстве тарифов они в около 5 рублей. Опций, которые бы позволяли снижать стоимость таких звонков, нет.

При переходе на новый тариф стоит подобрать для себя оптимальную цену. В случае с междугородними вызовами на мобильные можно экономить с помощью звонков в мессенджерах.

3. Меньше пользоваться мобильной связью

Возможно, вы из тех людей, кто легко сможет отказаться от музыки и видео на своем смартфоне. Тогда вам можно подключить самый маленький и дешевый пакет услуг, и сэкономить таким образом.

Обычно подобные тарифы включают 5 Гб трафика, от 150 до 400 минут, у некоторых операторов в них есть безлимит на мессенджеры, а стоят они 150−300 рублей. В конце концов дома, в офисе и во многих общественных местах можно подключаться к Wi-Fi.

4. Сменить оператора

Тарифные линейки разных сотовых компаний сейчас довольно сильно различаются — есть из чего выбрать. У некоторых цены заметно ниже, чем у других. А у тех, кто ставит выше цену, есть свои «плюшки» — акции, скидки, кэшбек и так далее.

Посмотрите на линейки всех операторов, возможно, вы найдете свой тариф не у того, к которому привыкли. Хорошо, что сейчас можно перейти на обслуживание в другую компанию с сохранением номера.

Смартфон. Работа , обучение. СС0

5. Смириться и начать привыкать

То, что цены на мобильную связь будут расти — данность. На это влияет множество факторов. Доходы операторов сокращаются из-за отмены внутрисетевого роуминга, им нужно их компенсировать. Расходы на содержание инфраструктуры и строительство новой растут. К тому же необходимо соблюдать закон Яровой, который предполагает масштабные закупки оборудования.

Российские абоненты привыкли к невысоким ценам на мобильную связь, наша страна в числе лидеров по ее дешевизне. Так сложилось исторически из-за высокой конкуренции во время формирования рынка. Теперь, судя по всему, времена меняются. И нам, несмотря на попытки сэкономить, придется привыкать к новым цифрам расходов на мобильную связь.

Цифра

18% абонентов сменили тариф сотовой связи в 2019 году, еще 12 планируют сделать это до конца года (данные опроса Telecom Daily по итогам III квартала 2019 года).