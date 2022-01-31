Как создать романтическую праздничную обстановку?

В оформлении дома важна каждая мелочь. Всего одна вазочка или статуэтка способны оживить интерьер и придать ему завершенный облик. Это как «изюминка» во внешности: с ней человек становится еще более уникальным и интересным. Такой «изюминкой» в вашем доме могут стать свечи.

Зажженная свеча заряжает помещение хорошей энергетикой, прогоняет плохие мысли, поднимает настроение и способствует расслаблению, романическому настрою. Смотреть на живой огонь — это отличный способ релаксации. Если у вас беспокойно и тревожно на душе — зажгите свечу, и все неприятности отступят.

Цвет свечей должен гармонировать или, наоборот, контрастировать с цветом стен, штор и предметов интерьера. Например, в комнате со светлыми обоями, занавесками и мебелью будут уместны свечи ярких оттенков — например, красного и даже черного.

В Европе редкий вечер обходится без свечей. Их зажигают в ресторанах и дома, на ужин или просто для настроения. В России подобные традиции интенсивно входят в привычную реальность. Вместе с привычкой зажигать свечи не только по праздникам, но и в будние дни к людям приходит понимание простой житейской истины: чем больше в жизни красоты, тем ярче мы ощущаем радость и вкус самой жизни.

«Барнаульский Свечной» предлагает резные венецианские свечи собственного производства. Они прекрасно подходят для оформления офисов, салонов и украшения интерьеров Вашего дома или квартиры. Смогут стать как дополнением к подарку вашим близким и коллегам, так и основным подарком. Все свечи производятся по технологии ведущих свечных мастеров из высококачественного пищевого парафина марки П2.

И в преддверии Дня Всех Влюбленных Отдел «Барнаульского Свечного», расположенный на 3 этаже ТРЦ ПИОНЕР, дарит всем влюбленным СКИДКУ 14% на резные свечи, а при покупке двух и более свечей «СКИДКА 14+14%". Срок проведения акции с 01.02.2020 по 14.02.2020, скидка предоставляется на резные свечи собственного производства, имеющиеся в наличии, при приобретении в отделе «Барнаульский Свечной» в ТРЦ Пионер.

ТРЦ ПИОНЕР

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в, 3 этаж

pioneermall.ru, vk.com, instagram.com, ok.ru