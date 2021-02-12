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Как создать свой идеальный образ

Когда впереди март, а морально мы уже готовы к весне, хочется выглядеть идеально. Особенно, если это преддверие одних из наших любимых праздников: День влюбленных, 23 февраля или 8 Марта.

Центр красоты «Антея»

Даже обладая от природы хорошим вкусом, люди не всегда самостоятельно могут справиться с задачей создания правильного образа (для этого не хватает времени, знаний, образного мышления), поэтому в такой ситуации без услуг профессионального помощника просто не обойтись.

Центр красоты «Антея» — это место, где дамы могут воспользоваться услугами квалифицированного парикмахера, косметолога, визажиста, сделать маникюр и педикюр, а мужчины — услугами барбера.

Центр красоты «Антея»

В преддверии долгожданных праздников «Антея» предлагает по-настоящему весенние скидки:

  • Для женщин: «Стрижка+окрашивание в один тон» — 1500 рублей.
  • Для мужчин: «Стрижка+камуфляж седины» — 600 рублей.
Центр красоты «Антея»

Адрес: ул. Крупской, 143
Телефон: 8−913−024−01−88
Инстаграм: @antea_center22

Акция действительна с 12.02.21 по 08.03.21.

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