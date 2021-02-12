Как создать свой идеальный образ

Даже обладая от природы хорошим вкусом, люди не всегда самостоятельно могут справиться с задачей создания правильного образа (для этого не хватает времени, знаний, образного мышления), поэтому в такой ситуации без услуг профессионального помощника просто не обойтись.
Центр красоты «Антея» — это место, где дамы могут воспользоваться услугами квалифицированного парикмахера, косметолога, визажиста, сделать маникюр и педикюр, а мужчины — услугами барбера.
В преддверии долгожданных праздников «Антея» предлагает по-настоящему весенние скидки:
- Для женщин: «Стрижка+окрашивание в один тон» — 1500 рублей.
- Для мужчин: «Стрижка+камуфляж седины» — 600 рублей.
Адрес: ул. Крупской, 143
Телефон: 8−913−024−01−88
Инстаграм: @antea_center22
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